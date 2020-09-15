BTK Başkanı Karagözoğlu kurumun 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu Açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının haberleşmenin önemini herkese gösterdiğini belirterek, "Bu süreçte postalarımızın temassız teslimi için gerekli düzenlemeyi posta sektörümüzle paylaştık." dedi.

Karagözoğlu, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, haberleşme ve posta konularında vatandaşların memnuniyetinin artırılması ve ülkenin güvenliğinin sağlanması adına sektörde faaliyet gösterenlerin görev alanlarına dair pek çok düzenleme yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecinin haberleşmenin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu herkese gösterdiğini dile getiren Karagözoğlu, "Bu süreçte postalarımızın temassız teslimi için gerekli düzenlemeyi posta sektörümüzle paylaştık. 5809 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle elektronik ortamda sözleşmeye imkan tanır hale geldik. Şimdi kanunun olanak tanıdığı bu yeni sözleşme ortamı için operatörlerimizle birlikte çalışıyoruz. Sürece destek veren tüm operatörlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özel hayatın gizliliğinden kişisel verilerin korunmasına kadar birçok alanı kapsayan sosyal medya düzenlemesinin de salgın döneminde hayata geçirildiğini belirten Karagözoğlu, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine sonuna kadar sahip çıkmak için BTK olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

"7 milyonu aşkın kişi güvenli internet hizmetinden yararlanıyor"

Karagözoğlu, ülkenin geleceği açısından haberleşme kadar önemli diğer bir konunun yazılım olduğuna, yeni dünyayı yazılımın şekillendirdiğine işaret etti.

Ülkeyi etkileyebilecek siber saldırılara karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) koordinasyonunda faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME), 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu anlatan Karagözoğlu, kendi kaynaklarıyla geliştirdikleri, KASIRGA, AVCI ve AZAD olarak adlandırılan uygulamalarla donatılan USOM'un ülkenin tüm iletişim altyapısı ve kritik verilerin güvenliğinin sağlanması için çalıştığını belirtti.

Karagözoğlu, ASELSAN ile geliştirilen Milli Monitör Merkezi'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulduğunu, BTK Veri Merkezi'nin de en üst düzey standartlarda tasarlanmış, 5 bin metrekare kapalı alanı, 10 megavat kurulu gücü ve yüksek veri işleme kapasitesiyle kamunun en büyük veri merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çocukların internetteki zararlı içeriklerden korunması için yürüttükleri eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine de değinen Karagözoğlu, "2011'den bu yana ücretsiz olarak aile ve çocukları koruyan güvenli internet hizmetinin sunulmasını sağlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 7 milyonu aşkın kişi güvenli internet hizmetinden yararlanıyor." diye konuştu.