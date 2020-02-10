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BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu... Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:19 Kaynak: AA
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