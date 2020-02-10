BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BTK Başkanı Karagözoğlu: 'Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika

BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Kuran-ı Kerim'in okunması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

BTK Başkanı Karagözoğlu: Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:19 Kaynak: AA
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