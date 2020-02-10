Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı