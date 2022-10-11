BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi! - Son Dakika
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BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi!

11.10.2022 18:41
BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi!

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) 1 Ekim itibariyle geçerli olan mobil tarifelere gelen zam oranını açıkladı.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılan son açıklamaya göre mobil tarifelere zam yapıldı. Bununla birlikte yurtiçi ve yurt dışı görüşmelerin dakika baz alınarak yapılan ücretlendirmeleri değişti.

Mobil tarifelere net yüzde 26 zam geldi! Yıldan yıla zam oranı yüzde 77 oldu

BTK her yıl, 1 Nisan ve 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mobil haberleşme hizmetlerinin azami ücretlerini güncelliyor. Bununla birlikte bugün paylaşılan yeni tarife ücretlerinin geçtiğimiz 1 Ekim'den sonrasını kapsayacağını belirtelim.

BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi!

Yapılan açıklamaya göre an itibariyle net yüzde 26 oranında bir zam yapıldı. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 77'ye ulaşmış durumda. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışını arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti zamlanmış oldu.

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Hizmet Türü1 Ekim 20211 Nisan 20221 Ekim 2022Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk)0,87531,231,55Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk)8,712,2315,42İsim/Unvan Değişikliği (işlem)11,3315,9320,09Hat Devir Ücreti (işlem)16,5823,3229,42Numara Değişikliği (işlem)37,8253,267,11SIM Kart Değişikliği (işlem)37,8253,267,11Açma, Kapama Ücreti (işlem)38,5854,2768,46Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj)62,9188,49111Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj)1,542,162,72Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa)1,151,612,03Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk)2,463,464,36

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTK açıkladı: Mobil tarifelere zam geldi! - Son Dakika

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