İstiklal'deki bombalı saldırının sosyal medyanın yavaşlama sebebi anlaşıldı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor - Son Dakika
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İstiklal'deki bombalı saldırının sosyal medyanın yavaşlama sebebi anlaşıldı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor

13.11.2022 18:43
İstiklal'deki bombalı saldırının sosyal medyanın yavaşlama sebebi anlaşıldı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarının yavaşladığı görüldü. Vatandaşlar sorunun nedenini merak ederken açıklama Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan geldi. Kurum, saldırının ardından ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulamasının yapıldığını açıkladı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından sosyal medya platformlarındaki yavaşlama dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları platformlara girmekte zorluk çekerken neden kısa süre sonra anlaşıldı.

BTK'DAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BANT DARALTMA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.

Kaynak: İHA
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Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal'deki bombalı saldırının sosyal medyanın yavaşlama sebebi anlaşıldı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor - Son Dakika

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