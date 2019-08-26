BTK demir yolu güzergahında taşımacılık zirvesi

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu güzergahında taşımacılığın artırılması amacıyla Türkiye, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan demir yolu idarelerinden yetkililerinin katılımıyla Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştiriliyor.

TCDD Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ankara YHT Garı'ndaki The Ankara Hotel'de başlayan Çalışma Grubu toplantılarının ilk günkü oturumlarında Türkiye, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan'dan yetkililer hazır bulundu. Toplantılara yarın Kazakistan Demiryolu İdaresi yetkisi de dahil olacak.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında doğal köprü görevi gören Türkiye'deki demir yolu sektörünün, 2003'ten itibaren devlet politikası olarak ele alınmaya başlandığını söyledi.

Bugüne kadar yapılan büyük yatırımlar kapsamında, özellikle ulaştırma hareketliliğinin yoğun yaşandığı doğu-batı koridoru üzerindeki ulusal ve uluslararası demir yolu hatlarının tamamının yenilendiğini belirten Uygun, demir yollarının kültürleri, coğrafyaları ve halkları birleştiren özelliğini dikkate alarak, bölgedeki ülkelerle mevcut iş birliklerini artırma ve yeni iş birliği alanları oluşturma gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Uygun, İstanbul Boğazı'nı deniz altından geçerek kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan veren Marmaray ve BTK demir yolu hattının büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya arasındaki ticaret hacminin arttığı malumlarınızdır. Ülkelerimizin demir yolu idareleri olarak hizmete açtığımız BTK demir yolu hattının daha aktif hale getirilerek taşıma miktarının, dolayısıyla da ticaret hacminin daha da artırılması söz konusudur."

İş birliği imkanları görüşülüyor

Uygun, bölgedeki demir yolu idareleri arasında ikili ve çoklu görüşmeler sonucunda Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan arasında yeni iş birliği fırsatlarının önünün açıldığına işaret ederek, girişimler sonucunda mutabık kalınan konularda çalışma grubu kurulmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Sektördeki küresel serbestleşme çalışmaları sonucunda demir yolu idarelerinin özel sektörle iş birliği yapmasının önemli hale geldiğini vurgulayan Uygun, "Demir yolu idareleri olarak sıklıkla bir araya geliyor olmamız, demir yolu taşımacılığına verdiğimiz önemin ve iş birliklerimizi geliştirmeye yönelik istek ve arzularımızın göstergesidir." diye konuştu.

Toplantının iki gün süreceğini ifade eden Uygun, bölgedeki taşımalara yönelik bir tarife politikası belirlenmesi, vagonların bölge ülkelerinde kullanılması, özel vagon üretimi, Kars Lojistik Merkezinin bölgedeki taşımacılık hareketliliğine sağlayacağı katkılar, transit taşıma potansiyelinin artırılması gibi önemli konuların müzakere edileceğini kaydetti.