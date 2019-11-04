Son Dakika Haberleri: BTK'den "siber güvenlik uzmanlığı" eğitimi
Son Dakika Ekonomi BTK'den 'siber güvenlik uzmanlığı' eğitimi

BTK'den "siber güvenlik uzmanlığı" eğitimi

7 saat önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sertifikalı siber güvenlik eğitimi verilecek.

BTK'den

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sertifikalı siber güvenlik eğitimi verilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BTK, siber güvenlik alanına ilgi duyan 18 yaşından büyük herkese açık "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" düzenledi.

Programla siber güvenlik ekosisteminde yaşanan sorunlar ve çözümleri, web saldırıları ve savunma yöntemleri, hafıza zafiyetlerine karşı çözümler ve zararlı yazılım davranışları gibi siber güvenlik alanındaki birçok konu hakkında katılımcıların eğitilmesi hedefleniyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi (USOM) ve BTK Akademi iş birliğiyle hazırlanan programda, kurum uzmanları tarafından 2-20 Aralık'ta BTK merkez yerleşkesinde verilecek eğitim 3 hafta (120 saat) sürecek.

Sertifika programına yazılı ve sözlü mülakatlar sonrası 25 kişi katılacak.

Başvuruların "etkinlik.btk.gov.tr" sitesi üzerinden alınacağı program için 10 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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