BTK'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü etkinliği

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Türkiye'nin 5G'ye en hızlı geçen ülkeler arasında yer alması için telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bütün operatörlere baz istasyonlarının fiberleştirilmesi konusunda fiber hizmeti vereceklerini bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi'nin açılışı yapıldı.

Önal, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin iletişim teknolojileri ve dijital dönüşümde son 20 yılda çok yol kat ettiğini söyledi.

Ülkenin dijital dönüşüm yolculuğunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonuna yön veren kurumların büyük katkısı olduğunu belirten Önal, BTK'nin etkin rekabet ortamından sektöre ilişkin stratejilerin oluşturulmasına, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasından siber güvenlik ve internetin güvenli kullanımına kadar bu koordinasyonda aktif rol oynadığını bildirdi.

Önal, kendilerinin de Türk Telekom olarak son teknolojilerin kullanıcısı, dağıtıcısı ve geliştiricisi olmayı milli sorumluluk ve görev olarak gördüklerini dile getirdi.

Stratejik sektörlerin başında gelen telekomünikasyon teknolojilerinin yerlileşmesi ve millileşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"Büyük Veri'nin ekonomik ve siyasi bir güç olduğu günümüzde, ülkeler güvenli bir iletişim için kendi milli teknolojilerini geliştirme yarışı içindeler. Ülkemiz, çok şükür ki savunmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, haberleşmeden sanayiye kadar art arda yaptığı atılımlarla bu yarışta emin adımlarla ilerliyor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin yaşandığı son aylarda kesintisiz iletişim ve uzaktan erişimin daha da anlam kazandığına dikkati çeken Önal, sektörün bu gibi dönemleri sağlıklı ve hasarsız atlatabilmesi için düzenleyici kuruluşların, sektör oyuncularının yanında ve iş birliği içinde olmasının büyük önem arz ettiğini anlattı.

"Dijital dönüşüm için 17 milyar dolar yatırım yaptık"

Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için en kilit noktanın, 5G ve sonrasında gelecek yeni nesil teknolojileri destekleyebilecek altyapıyı inşa etmek olduğunu vurgulayan Önal, Türk Telekom olarak sadece son 15 yılda ülkenin dijital dönüşümü için 17 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

Önal, ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası bulunduğu bilgisini vererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin dört bir köşesini saran 314 bin kilometrelik fiber ağımızla 81 ilde 30 binden fazla mahallede ve köydeyiz. Hanelerin yüzde 90'dan fazlasına internet sunuyoruz. Türk Telekom olarak Türkiye'nin 5G'ye en hızlı geçen ülkeler arasında olması adına bütün telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren operatörlerimize, 5G'ye bir an önce geçebilmeleri için baz istasyonlarının fiberleştirilmesi konusunda fiber hizmeti vereceğimizi yinelemek istiyorum."

Türk Telekom'un yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Önal, 2023 Türkiye'si için artan yatırımlarla bu konuda sektöre liderlik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Önal, Türk Telekom adına BTK'nin 20'nci kuruluş yılını kutlayarak, kurumun başarılı hizmetlerinin daha nice seneler sürmesi temennisinde bulundu.

"Ülkemize 50 milyar liralık yatırım yaptık"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Türkiye'nin Turkcell'i olarak kuruluşlarından bu yana lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları ve kazıları, veri merkezleri, yerli ve milli dijital ürünler de dahil ülkeye 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bu yatırımların her geçen gün arttığını söyledi.

Bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 senede gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Erkan, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki 3 sene 16 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Yaptığımız yatırımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu içinden geçtiğimiz süreçte hep birlikte daha da iyi fark ettik. Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen, dünyanın en iyi internet altyapılarından biriyle pandemi döneminde de ülkemizin ve milletimizin yanında olduk, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya devam ettik."

Kovid-19 sürecinin, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin daha da yaygınlaşmasıyla hassas verilerin korunmasının ve siber güvenliğin ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erkan, yıllardır "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" prensibiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Erkan, yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarına işaret ederek, "Bugün Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi konumundayız. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Kurumlara özel koruma çözümleri ve 100'den fazla siber güvenlik uzmanımızla kesintisiz hizmet sunuyoruz. Siber güvenlik operasyon merkezimiz müşterimiz olan şirketlerin ve kamu kurumlarının altyapılarını 7/24 takip ediyor ve muhtemel saldırılar öncesi önlem alınmasını sağlıyor." dedi.

Siber güvenlik için önemli olan konulardan birinin de yerlilik olduğuna dikkati çeken Erkan, "Türkiye'nin Turkcell'i" olarak çalışmalarında "yerlilik ve millilik" konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini aktardı.

Erkan, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı şebekesinde ilk kullanan ve aynı zamanda tüm şebekesinde yerli ürün ve yazılım kullanımı en yüksek operatör olduklarını belirterek, "İşletmeciler tarafından siparişi verilmiş 3 bin 400 yerli baz istasyonundan 2 bin 900'ünün Turkcell tarafından verilmiş olduğunu da Turkcell Genel Müdürü olarak gururla ifade etmek isterim." diye konuştu.

"5G milli bir mesele, herkes elini taşın altına koymalı"

Erkan, fiberin, 5G'ye geçişte olmazsa olmaz bir unsur olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sektördeki tüm paydaşların el birliğiyle ön yargılardan arınmış şekilde, sahip olduğumuz sabit altyapıların Ortak Altyapı Şirketi bünyesinde birleştirilerek, ülkemizin ihtiyacı olan altyapıların ivedilikle tamamlanmasını ve altyapı kurulumu sürecinde işletmecilerin karşılaştığı yasal ve mali zorlukların giderilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açık talimatı olan 'ortak altyapı' konusunda biz büyük bir heyecan duyuyoruz. Ülke kaynaklarını verimli kullanacak, uçtan uca fiber vizyonuyla ve yerli ürün odağıyla hareket edecek bu yeni yapının bir an önce hayata geçmesi için azami desteği vermeye devam edeceğiz. 5G milli bir mesele, herkes elini taşın altına koymalı."

"Sektörün gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da BTK'nin 20, Vodafone Türkiye'nin ise 14 yaşında olduğunu belirterek, "Bir anlamda birlikte büyüdük ve geliştik. Vodafone olarak BTK'nin öncülüğünde sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sektörün gelişmesinde ve sürdürülebilir geleceğe sahip olmasında BTK'nin büyük payı olduğunu ifade eden Deegan, sektörün idealinin tüketicinin en kaliteli hizmete en makul şartlarda ulaşabildiği bir ortam olması gerektiğini söyledi.

Deegan, bunun için etkin rekabet ortamının, sektörün sürdürülebilirliğinin, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması gerektiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi mobil iletişimde örnek bir ülke haline getiren düzenlemelerin sabit iletişim için de yapılması önem taşıyor. Dileğimiz, fiber yatırımların artması ve herkesin fiber hizmeti verebilmesi. Frekanslar sektörümüzün oksijeni. BTK'nin 2G, 3G ve 4,5G ihalelerindeki tecrübesiyle 5G sürecinde kaynaklar ve yükümlülükler arasındaki dengeyi gözeterek hareket etmesini beklemekteyiz."

Deegan, mobil ve sabit varlıkların paylaşımı ve ortak kullanımının önem arz ettiğini vurgulayarak, "Özellikle 5G'ye giden yolda kritik önem taşıyan sabit iletişim altyapısı için iş birliği yapılmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını söyleyen Deegan, Kovid-19'un kişisel, sosyal ve iş yaşamlarının dijitalleşmesine büyük ivme kazandırdığını bildirdi.

Deegan, dijitalleşmenin kazandığı güçlü ivmenin sadece iş yapma şekillerine değil, eğitime ve tüketime de yansıdığını ifade ederek, okullarına gidemeyen öğrenciler internet ve televizyon üzerinden eğitimlerine devam ederken, şirketlerin kendi içlerindeki kurumsal eğitimlerin de tamamen online ortama taşındığını kaydetti.

Vodafone olarak yol haritalarını, altyapılarını geliştirmek, her alanda dijitalleşmeye destek olmak, dijital okuryazarlığı artırmak, KOBİ'lere destek olmak olarak belirlediklerini dile getiren Deegan, sektörün ve toplumun daha hızlı dijitalleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Deegan, bugüne kadar güçlü kadrosu ve başarılı çalışmalarıyla sektöre yön veren BTK'nin, bu öncü rolünü gelecekte de sürdüreceğine gönülden inandıklarını sözlerine ekledi.