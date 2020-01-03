BTK-Toplam elektronik sertifika sayısı 4 milyon 322 bine çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımlanan 2019 üçüncü çeyrek verilerine göre, 3.7 milyonu elektronik imza ve 598 bini mobil imza olmak üzere, toplam 4 milyon 322 bin sertifika oluşturuldu.

BTK "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri"ne göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 3 milyon 593 bin olan e-imza sertifika sayısı, üçüncü çeyrekte 3 milyon 724 bine ulaşırken 2019'un ikinci çeyreğinde 581 bin olan mobil imza sertifika sayısı da 598 bine ulaştı.

Böylece toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı 4 milyon 322 bine çıktı. 2019'un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3.6 artış görülürken, mobil imza sertifika sayısında da yüzde 3.0 yükseliş gerçekleşti.

E-imza uygulamalarının kamuya, özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler sağladığını vurgulayan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, "E-imza ile devletler vatandaşlara, şirketler de müşterilerine daha iyi hizmet veriyor. Bireylere kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine çok yönlü katkı sağlıyor. E-imza çözümlerimizle ıslak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor, daha etkin ve güvenli bilgi alışverişi sağlanmasında rol oynuyoruz" dedi.