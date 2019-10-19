BTK ve ODTÜ'nün ortaklaşa düzenledği 'NASA Space Apps Challenge' etkinliği başladı

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: "Bizim ülke olarak; genç, dinamik, parlak, müdrik beyinlere ihtiyacımız var"

ANKARA - BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, " Türkiye'nin denetleyici, düzenleyici ve teknoloji alanında önemli işlere imza atan kurumu olarak böyle etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlamak, bizler için adeta gurur kaynağı. Çünkü bizim ülke olarak, sizler gibi genç, dinamik, parlak, müdrik beyinlere ihtiyacımız var" dedi.

Becerisini yetenekle birleştiren bireyleri arayan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), tüm dünyada düzenlediği 'NASA Space Apps Challenge' etkinliği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından başladı. BTK ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi eşgüdümünde gerçekleştirilen etkinlik 48 saat sürecek.

NASA Space Apps Challenge'ın Türkiye Ankara ayağının yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Karagözoğlu, "Türkiye'nin denetleyici, düzenleyici ve teknoloji alanında önemli işlere imza atan kurumu olarak böyle etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlamak, bizler için adeta gurur kaynağı. Çünkü bizim ülke olarak, sizler gibi genç, dinamik, parlak, müdrik beyinlere ihtiyacımız var. Bu etkinlik, sizlerin de yeni şeyler üretmesi, geliştirmesi adına çok verimli bir program olmasını temenni ediyorum. Belli bir konuda ortak fikre sahip, taze beyinlerin bir araya gelmesi sonucu çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Burada iki gün boyunca ürettikleriniz hem ülke çapında hem de dünya çapında dikkat çekecek projeler olacak. Bu konuda sizlere olan güvencimiz tam. 2023 hedeflerine koşan ülkemiz, sizlerin başarısı ile gücünü güç katacaktır. Bugün dünyada en çok tartışılan konu, teknoloji ve kültür olmaktadır. Teknolojiyi üretirken ve kullanırken kültürel kodlarımızı da korumamız gerekir" ifadelerini kullandı.

İki gün boyunca sürecek maratonun; verimli ve eğlenceli geçmesini temenni eden Karagözoğlu, 48 saatin katılımcılara tecrübe kazandıracağını belirtti. Karagözoğlu organizasyonla birlikte sadece yeryüzündeki değil uzaydaki yaşam adına da geçerli küresel ihtiyaçlara cevap verebilecek çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Unutmayın, sizin elde ettiğiniz her başarı, düşüncelerinize yön verecek, düşünceleriniz de Türkiye'nin geleceğine yön verecektir. Bu noktada bizlere düşen görev ise sizin bu düşüncelerinizi ve fikirlerinizi destekleyerek, yapacağınız çalışmaların önünü açmak olacaktır. Bu etkinliğe belki aranızda daha önce katılanlar olmuştur. Ama ilk defa katılacaklar için sonucu ne olursa olsun hayatınızda unutamayacağınız bir 48 saat sizi bekliyor olacak. Hem çok güzel bir tecrübe hem de çok güzel bir anı. Ayrıca bu organizasyonla birlikte sadece yeryüzündeki değil uzaydaki yaşamda da geçerli küresel ihtiyaçlara cevap vermek için açık kaynaklı çözümler üretmenizi umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Bittikten sonra isim koyacağım"

Düzenlenen proje etkinliğine bireysel katılım gösterdiğini söyleyen Ela Toker, "Şimdi bir tane robot yaptım. Bu tam olarak robot sayılmaz ama bunu joystick gibi kullanacağım. Programlama yapacağım. Bu yapıldığında oyunları bu oyun koluyla birlikte yönetebileceğiz. Ben bireysel katıldım. Şimdilik bir isim vermedim projeme, bitince isim vereceğim. Çünkü paragraf yazısında da öyle olur. Önce yazarım, ondan sonra isim veririm. Bu projeye bugün başladım. Sabah 08.00'de başladım ve 10 dakika sürdü" dedi.

"Yarışmayı internette gördük"

Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Tardu Yüce Yavaş, 5 kişilik bir grup olduklarını belirterek, "Şu anda biz önemli projelere bakıyoruz. Önemli proje bulduktan sonra aklımızda birkaç tane fikir var onları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Biz gece evlerimiz yakın olduğu için burada kalmayacağız ama yarın sabah erkenden gelmeyi planlıyoruz. İlk başta internette gördük bu yarışmayı, internette araştırmasını yaptık ve verimli bir süreç olduğunu gözlemledik ve başvurusunu yaptık. Bu projeyi düzenledikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu. Yavaş, BTK Başkanı Karagözoğlu'nun masalar arasında gezinerek öğrencilerle tek tek ilgilenmesi üzerine de, "Sonuçta buranın başkanı olduğu için bizi biraz heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, projede yer alan tüm katılımcılarla bizzat ilgilenerek başarılar diledi.