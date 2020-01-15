BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
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BTK, Wikipedia'yı erişime açtı

6 saat önce

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı.

BTK, Wikipedia'yı erişime açtı, System.String[]

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı.

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve ilintili olarak gösteren İngilizce makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmasının üzerine Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2020 tarihinde bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi. İlk olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararının ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm vererek derhal BTK'ya iletti.

Bunun üzerine BTK de yerel mahkemenin kararına uyarak internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. Yaklaşık 2.5 yıl sonra Wikipedia yeniden erişime açıldı.

(İHA)

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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