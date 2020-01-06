BTM 2019 yılını rekorlarla kapattı - Son Dakika

Yaklaşık 150 bin bilimseveri ağırlayan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki ve atölye çalışmalarına 104 bin 597 kişi katıldı.



Bursa'nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından 149 bin 653 bilimseverin ziyaret ettiği BTM, bilimsel atölye çalışmalarında da yeni bir rekora imza attı. Yıl boyunca farklı disiplinlerde gerçekleştirilen bilimsel etkinlik ve atölye çalışmasına 104 bin 597 kişi katıldı. Yıl boyunca 61 bin 766 öğrenciye ulaşan BTM, 29 farklı dış alan faaliyeti ile de bilimi 13 bin 621 kişinin ayağına götürdü. Merkezde bulunan ve ağırlıklı olarak astronomi temalı filmlerin gösterimlerinin yapıldığı planetaryum da yoğun ilgi gördü. 20 binin üzerinde öğrenci, güneşin, yıldızların ve gezegenlerin görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryumda gökyüzünü keşfe çıktı.



Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin "Bilim Avcıları" ekibi tarafından gerçekleştirilen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen ve sene boyunca devam eden bilimsel şovlar da ilgiyle izlendi. Onlarca farklı temada ve geniş bir yelpazede sundukları gösterilerini renkli bir sahne performansı ile taçlandıran Bilim Avcıları Bursa'nın bütün ilçelerinde 90 bine yakın öğrenciye ulaştı.



Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 2018 yılında başlayan "Sınır Tanımayan Bilim" projesi ise dezavantajlı öğrenciler için umut oldu. TÜBİTAK iş birliği ile gerçekleştirilen projede öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik özel eğitimler ve atölye çalışmaları yapıldı.



Başkan Aktaş'tan teşekkür



Yerli üretim ve milli teknoloji atılımlarının temelinde eğitimin olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bu anlamda şehrin bir marka değeri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, "Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, üreten, sorgulayan ve tasarlayan bir nesil yetiştirmek adına önemli faaliyetler yürütüyor. Kaliteli ürünün ana kaynağının, nitelikli iş gücü olduğu bilinciyle bilimi çocuklara sevdirmek ve toplumun geneline yaymak için BTM öncülüğünde dünya çapında ses getiren birçok ulusal ve uluslararası faaliyet düzenliyoruz. BTM'nin bu denli ilgi görmesi gelecek açısından bizleri de umutlandırıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne önem veren ve çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak adına bilime yönlendiren ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA