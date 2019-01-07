Son Dakika Haberleri: Btm'de 'Bilim' Dolu Sömestr

Btm'de 'Bilim' Dolu Sömestr

1 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilime meraklı çocuklar için uygulamalı atölye programları ile onlarca farklı faliyetin yer aldığı keyifli bir sömestr programı hazırladı.

Btm'de 'Bilim' Dolu Sömestr, System.String[]
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilime meraklı çocuklar için uygulamalı atölye programları ile onlarca farklı faliyetin yer aldığı keyifli bir sömestr programı hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kentte kazandırdığı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (Bursa BTM) sömestr kampları başlıyor. Ailelerin ve çocukların vazgeçilmez adresi haline gelen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yarı yıl tatilinde uygulamalı atölye programları ile onlarca farklı faaliyetin yer aldığı bilimle dolu sömestr kampları hazırladı. Bursa BTM'nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor. Yarı yıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması yapacak olan çocuklar, bilimin eğlenceli haliyle tanışacak, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

19 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasındaki yarı tatilini kapsayan sömestr kamplarında "Doğadaki Bilim", "Martı Model Uçak Atölyesi", "Artırılmış Gerçeklik Atölyesi", "Yeşil Enerji Atölyesi", "Uzay Kampı", "Hamarat Robot Tasarımı" ve "Doğa'daki Bilim" gibi birçok bilimsel etkinlik bulunuyor. Yarı yıl tatili süresince her gün farklı bir konuda bilimsel atölye çalışması gerçekleştirecek olan sömestr kampları için ön kayıtlar da başladı. Kontenjanla sınırlı ve belirli yaş grupları için gerçekleştirilen Bursa BTM'nin sömestr kamplarına katılmak isteyen bilim meraklıları, 19 Ocak'ta başlayacak kamp programı için www.bursabilimmerkezi.org adreslerinden bilgi alabilirler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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