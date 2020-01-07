BTM'de eğitim boyut değiştirdi - Son Dakika
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BTM'de eğitim boyut değiştirdi

6 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, 3D sanal sınıf uygulaması ile eğitimi farklı bir boyuta taşıdı.

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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, 3D sanal sınıf uygulaması ile eğitimi farklı bir boyuta taşıdı. Sanal sınıftaki dersi öğrencilerle birlikte üç boyutlu gözlük takarak izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu uygulama ile derslerin çok daha kolay anlaşılır hale geldiğini söyledi.


Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, yeni neslin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişmesi için de bütün imkanlarını seferber eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Öğrencilerin derslerinde gördükleri konuları bizzat deneyerek öğrenme imkanı bulduğu ve geçtiğimiz yıl 150 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan BTM'de şimdi de 3D sanal sınıf uygulamasına geçildi. 3D sanal sınıf uygulaması ile öğrenciler okullarında gördükleri kazanımları 3D video ve simülasyonlar ile öğrenme imkanı buluyor. Örneğin çocuklar kan dolaşımını bugüne kadar kitaplarındaki tek boyutlu bir fotoğrafla anlamaya çalışırken, 3D sanal sınıfta taktıkları 3 boyutlu gözlüklerle, damarların içini, kanın nasıl dolaştığını ayrıntılarıyla görebiliyor. İlkokuldan liseye kadar her müfredata uygun olarak hazırlanan 3 boyutlu ve zengin görsellerle öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri daha da geliştiriyorlar.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sanal sınıf uygulamasından yararlanan Nizam Karasu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle birlikte derse katıldı. Öğrencilerle birlikte 3 boyutlu gözlüğünü takan Başkan Aktaş, nano teknoloji ile kanser tedavisinin nasıl yapıldığını ve kaldıraç sisteminin nasıl işlediğini anlatan videoları izledi. Sanal sınıf uygulamasından yararlanmak isteyen okul gruplarının


bursabilimmerkezi.org adresindeki okul randevuları kısmından form doldurarak randevu alabileceklerini belirten Başkan Aktaş, "Özellikle bizim öğrencilik yıllarımızla kıyaslandığında burada çocuklarımız çok ciddi imkanlara sahipler. Sanal sınıf uygulaması ile çocuklarımız her konuyu bütün detaylarıyla, üç boyutlu olarak görme imkanına sahipler. Burada örnek uygulamada kanser tümörü ile mücadele ile alakalı konuda, ben inanıyorum ki çocuklarımız artık bunu çok daha iyi kafalarında canlandırabilecekler. Tabii şu bir gerçek, teknolojinin bu denli ilerlediği ve geliştiği bir ortam içerisinde çocukların çok daha iyi imkanlara sahip olmalı. Yeter ki bu ortamlardan onları istifade ettirelim. Biz de zaten Bilim ve Teknoloji merkezi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben gerçekten çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum ve özellikle de okullarımızı buraya beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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