BTM'de korona virüs tedbiri - Son Dakika
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BTM'de korona virüs tedbiri

13 dakika önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyetlere ara verildi.

BTM'de korona virüs tedbiri, System.String[]

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde geçici bir süre faaliyetlere ara verildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyetlere geçici bir süre ara verildi. Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak maksadıyla onlarca bilimsel faaliyet ve atölye programlarıyla şehrin önemli merkezlerinden biri olan BTM'de, küresel virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren sık aralıklarla dezenfekte çalışmaları yapılmıştı. Son yayınlanan genelgeyle birlikte Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki etkinlikler tedbir için ertelenirken, merkeze ziyaretçi girişi de bir süre yapılamayacak. BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından online olarak paylaşacak. Korona virüsü sebebiyle Nisan ayında yapılması planlanan Bursa Bilim Şenliği 9.THY Science Expo' da Eylül ayına ertelenmişti. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni facebook.com/BursaBTM/ ve instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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