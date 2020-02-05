BTM'den yeni rekor - Son Dakika

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BTM'den yeni rekor

6 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yarı yıl tatilinde yeni bir rekora imza attı.

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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, yarı yıl tatilinde yeni bir rekora imza attı. BTM, yarıyıl tatilinde Bursa ve civar illerden 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. 18 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni Bursa ve farklı illerden 9 bin 378 bilimsever ziyaret etti. Aileleri ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen bilime meraklı öğrenciler için hazırlanan birbirinden özel bilimsel kamp ve atölye programları da ilgi gördü. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, elektronik, tasarım ve mühendislik gibi birçok farklı disiplinde hazırlanan atölye çalışmalarına 5-14 yaş grubu 847 öğrenci katıldı.


Bilimin eğlenceli haliyle tanışan çocuklar yaparak ve yaşayarak öğrenme, gözlem yapma, soru sorma, tahmin etme, düşüncelerini paylaşma ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kavrama becerilerini keşfetti. Faaliyetlere katılan bilim meraklıları, roket bilimi atölyesiyle kendi tasarladıkları roketlerini fırlattı, balonla giden araba etkinliğine katılan aileler ise kendi arabalarını tasarlayıp yarıştırdı. Takımyıldızı panosu faaliyetine katılan çocuklar, elektronik ve astronomiye ilişkin fikir sahibi olurken, doğadan gelen tasarımlar ve ahşap atölyeleri ile de hem eğlenerek öğrendi hem de tatil de verimli zaman geçirdi. Yarı yıl tatili süresince bilimsel atölye çalışmalarına katılan bilime meraklı öğrenciler ve minik kaşifler dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakaladı. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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