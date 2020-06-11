BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı - Son Dakika

BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace'e, Bahreyn merkezli Corteq firması 500 bin dolar yatırım yaptı.

BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı, System.String[]

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace'e, Bahreyn merkezli Corteq firması 500 bin dolar yatırım yaptı. Bu yatırımla MENA bölgesinde büyüyecek olan şirket, Haziran sonunda 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşacak.


İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu ve yeni dönemde yatırımcılara da aktif olarak hizmet vermeye başlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) girişimcileri pandemi sürecinde de yatırım almaya devam ediyor. Son yatırım alan girişim BTM'nin ilk Winglobal mezunlarından olan ve Silikon Vadisi'ne giderek projesini daha da ileri taşıyan BrandFace oldu.


Markalara farklı bir reklamcılık modeli sunan; markalar ile tüketicileri bir araya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu olan BrandFace, bu yatırımla Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyor. BrandFace'e yatırım yapan ise Bahreyn merkezli Corteq firması oldu. Özellikle Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinde güçlü bağlantıları ile bilinen Corteq, beş yüz bin dolar BrandFace'e yatırım yaptı.


Haziran sonunda 100 bin kullanıcıya ulaşacak


Reklamcılığı yeniden şekillendirerek içerik üretiminin UBER'i olma hedefiyle yoluna devam eden BrandFace, bu yatırımla toplamda 20 ülkeyi kapsayan MENA bölgesinde BrandFace MENA ismiyle faaliyet gösterecek. Dünyanın geri kalanında ise BrandFace ismiyle hizmet vermeye devam edecek.


Bu amaçla Bahreyn'de bir de ofis kuran BrandFace MENA, ilk etapta 20 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekibin genişletilmesi süreci devam ederken şu an için haftalık 15 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Şirket haziran sonu için 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. 2020 yılının kalan dönemini test süresi olarak geçirmeyi öngören şirket, 2021 yılını ise atılım yılı olarak belirledi.


BrandFace'in kurucusu Rasim Üner, "Bir yandan, markaların, tüketicilerin gözünden özgün, kreatif ve doğru içeriğe ulaşmasını sağlarken, diğer yandan da kullanıcılarına gelir sağlamayı amaçlayarak yola çıktık. MENA için gelen bölgesel ortaklık teklifinde; sektör tecrübesi, vizyon, sermaye ve güçlü bağlantılar kendini göstermişti. Şu ana kadarki olan yönetim ve organizasyondan oldukça memnunum. Yazılım ekibi oldukça proaktif, iletişim ekibi de harika işler çıkarıyor. BrandFace, markaların kullanıcıları ile direkt iletişim kurabileceği bir platform olma yolunda ilerliyor. Bu yatırım ile ABD ve Avrupa'ya çok daha güçlü gireceğimizden eminim." dedi.


"BTM'nin kapısı fikri olan herkese açık"


BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da girişimcilerinin her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde büyük başarılara imza atıyor olmasından çok memnun olduklarını dile getirdi. Elbaşı, "BrandFace'in aldığı bu yatırım, sadece girişimcilerimizin değil BTM'nin de çok doğru bir yolda olduğunun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi bu durumu tersine çevirdi ve startuplara yatırımlar devam etti. Bundan sonra da İstanbul Ticaret Odası'ndan aldığımız güçle ticarileşebilir fikri olan tüm girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. BTM'nin kapısı fikri olan herkese açık" dedi. - İSTANBUL

Bahreyn, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı - Son Dakika Ekonomi

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