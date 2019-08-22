BTM 'global'e açılıyor
7 dakika önce
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika'daki Silikon Vadisi'ne gönderiyor.
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika'daki Silikon Vadisi'ne gönderiyor. Girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:15
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