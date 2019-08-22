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BTM 'global'e açılıyor

7 dakika önce

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika'daki Silikon Vadisi'ne gönderiyor.

BTM 'global'e açılıyor, System.String[]

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), WinGlobal projesi kapsamında girişimcilerini küreselleşmenin ilk adımı olarak Amerika'daki Silikon Vadisi'ne gönderiyor. Girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara sunum yaparak kendilerini anlatacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Silikon Vadisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:15 
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