BTM'nin "Sahne XL" etkinliği online gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Dijital çağın bu evresinde, ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsuru, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabet." dedi.

İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) girişimci ile yatırımcıları bir araya getirdiği en büyük etkinlik olan Sahne XL, pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Avdagiç, artık güçlü toplum ve ülke olmanın yolunun, girişimci toplum olmaktan geçtiğine işaret ederek, bunun öneminin farkında olan 440 bin üyeli bir meslek örgütü olarak, 3 yıl önce kurdukları BTM ile, Türkiye'de girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin de Sahne XL etkinliği olduğunu dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"21. yüzyıl, baş döndürücü teknolojik gelişmelere tanıklık ederken, girişimcilik ülkelerin en ayırt edici özelliği oldu. Bu yılın başında maruz kaldığımız koronavirüs salgını, bu gidişatı daha da hızlandırdı. Hepimiz yakından gördük ki, pandemi, girişimciliğin, inovasyonun ve startupların öneminin altınıdaha net bir şekilde çizdi. Böylece girişimciliğe katkı sağlayan tüm mekanizmalar her zamankinden daha değerli hale geldi. Bunun farkında olduğumuz için, BTM'yi pandemi döneminin en aktif girişimcilik merkezi yapmayı amaçladık."

BTM'nin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Avdagiç, yaptıkları en önemli işin, sağladıkları imkanlarla "inovatif fikirlerin gelişip büyümesine, hayata geçmesine, ölçeklenmesine, globalleşmesine ve ülke ekonomisinin kalkınmasına" katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu anlattı.

Avdagiç, şu bilgileri verdi:

"Dijital çağın bu evresinde, ülkeler arasındaki rekabetin en belirleyici unsuru, ülkelerin girişimcilik ekosistemleri arasındaki rekabettir. O halde bir ülkeye değer katacak projeler, BTM gibi girişimcilik eko sistemlerinden yükselecektir. BTM, 3 yılda 4 binden fazla girişimciye ev sahipliği yaptı. Yine BTM girişimcilerinin bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 160 milyon lira değerlemeyi geçti, satış rakamları ise 60 milyon lirayı aştı."

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, "Çok yakın zamanda bilgiyi ticarileştiren, değerlendiren ve uygulayan topluluklar, girişimciler; ülkemizin refahına, küresel rekabetine ve ekonomik kalkınmasına etki edecek yegane sermaye teşkil edecekler. BTM ise bu sürecin merkezinde yer almaya bugün olduğu gibi yarın da devam edecek." ifadelerini kullandı.

16 girişim sunum yaptı

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, Sahne XL, pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılan etkinlik alanında bir ilk oldu. Sahne XL için BTM Fulya Yerleşkesi 3 boyutlu modellenerek birebir olarak sanal ortama taşındı.

Böylece katılımcılar tıpkı BTM'ye geliyormuş gibi sanal ortamdan giriş sağladı, kaydını yaptırdı.

BTM'yi katılımcıların evlerine getiren bu etkinlik ile dileyen katılımcı, kendisi için ayrılan yere oturarak sahnedeki sunumları izlerken dileyen katılımcı da BTM'yi gezerek stand açan 16 girişim hakkında bilgi alma olanağı buldu.

Ana teması "Potansiyelini Yansıt" olan etkinlik kapsamında, e-spor girişimciliği üzerine panel düzenlenirken, 16 girişimci kendilerine ayrılan 3'er dakikalık sürede yatırımcılara projelerini anlatma olanağı buldu.