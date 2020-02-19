BTM-Üniversite işbirliği - Son Dakika

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BTM-Üniversite işbirliği

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Uludağ Üniversitesi, öğretmen adaylarının saha çalışmalarıyla kendilerini geliştirmelerine yönelik önemli bir uygulama başlattı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Uludağ Üniversitesi, öğretmen adaylarının saha çalışmalarıyla kendilerini geliştirmelerine yönelik önemli bir uygulama başlattı.


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adayları 'topluma hizmet uygulamaları' dersi kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapacak. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Dekan Yarımcıları Doç. Dr. Nagihan Oğuz Duran, Doç. Dr. R. Erol Demirbatır, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi eğitim ekibi ile bir araya geldi ve uygulamanın nasıl sürdürüleceğine ilişkin ayrıntıları belirledi. Toplantıda işbirliğinin topluma katkılarının yanı sıra tarafların rol ve sorumlulukları tanımlandı.


Projenin öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmeleri ve okul dışı öğrenme ortamı olarak Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde deneyim kazanmalarının oldukça önemli olduğunu ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, uygulamanın sahada tecrübe kazanacak öğretmen adayları için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ferik, uygulamanın hayata geçirilmesinde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ortak paydada buluşan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ile akademisyenlere teşekkür etti. Ferik, uygulama ile bilime gönüllü olacak öğretmen adaylarına başarı dileklerini iletti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
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