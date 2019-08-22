BTM, WinGlobal projesi ile Silikon Vadisi'ne açılıyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) İstanbul'un global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak WinGlobal projesinin ilk mezunlarını Silikon Vadisi'ne gönderiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mezuniyet etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, WinGlobal Projesi ile global hedeflerine, uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir. İnanıyorum ki, bu projemiz, global startupların Türkiye'den çıkmasına destek olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır." dedi.

Avdagiç, İTO'nun bilginin ticarileşmesini çok önemsediğini belirterek, bunu konuyu faaliyetlerinin odak noktasına yerleştirdiklerini söyledi.

Bilginin ve yeniliklerin ticarileşmesinin, üretimin parçası haline gelmesinin ekonomik büyümeyi sağlayan en kritik girişimcilik faaliyeti olduğunu ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin ve global şirketlerin pazarı haline gelirsiniz. Biz şunu iyi biliyoruz: Sizin çok önemli fikirleriniz olabilir. Ama siz bunu geliştirmeyi bilmiyorsanız, korumayı bilmiyorsanız, hepsinden de önemlisi pazara girişinin nasıl olacağını bilmiyorsanız, gerçekten işimiz zor. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bunu yapıyoruz. İçimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz."

Fikir sahibi olmanın sanılanın aksine tekil bir eylem anlamı taşımadığını vurgulayan Avdagiç, "Tam tersine, fikir sahibi olmak, toplu bir eylemdir. Girişimcilik rüzgarının olmadığı durumlarda, fikirler cılız çıkışlar olarak kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla biz İstanbullu paydaşlarımızla girişimcilik için toplu bir çalışmanın gayretinde olduk ve olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Hedefimizin global bir niteliği olduğunu göstermek için projemize Winglobal: Küresel Doğan StartUp'lar ismini koyduk. Yani Türkiye'nin de küresel şirketleri olmasını istedik. Böylece 'Küresel kazan', 'Küresel kanatlan' temasını işlemek istedik. İstanbul ekonomisinin küresel ölçekte rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü zirveye taşımayı arzu ettik." ifadelerini kullandı.

"Türk Unicornların ilk adresi BTM olacak"

Avdagiç, bu projenin yanı sıra BTM'nin yeni yerinin sağladığı imkan ve sinerji ile "BTM 1000" projesinin de start aldığını dile getirerek, "Yani 1000 startupun ticarileşmesi süreci başlamıştır. İnanıyorum ki, bu projemizle, startuplara daha fazla yatırım yapılmasına teşvik edip, Türkiye'den ilk çıkacak Unicorn'ların adresi olmayı da başaracağız. Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak. Çünkü WinGlobal'i İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje olarak planladık." diye konuştu.

Avdagiç, WinGlobal projesinin yürütücüsü BTM çalışanlarına ve projenin paydaşları olan İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Teknopark İstanbul'a ve projeyi destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Projenin ilk etabına kabul edilen 20 girişim 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirilerek, girişimcilerin bir ürün geliştirmesine değil, iş modellerine odaklanılması hedefledin. 16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 8 girişim, "WinGlobal Sahne" etkinliğiyle yatırımcılarla buluştu.

Etkinlikte sahne alan girişimlerden 5'i İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. Silikon Vadisi'nde BTM tarafından düzenlecek etkinlikle, başarılı girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara projelerini sunma imkanı bulacak.