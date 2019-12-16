BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika Ekonomi

BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, TKDK ve GMKA işbirliğiyle 'IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

BTO'da IPARD destekleri bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, TKDK ve GMKA işbirliğiyle 'IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.


Toplantıya BTO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demiraslan ve tarım sektörüne yönelik üyeler katılım sağladı. TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Mehmet Zahid Döğdü'nün açılış konuşmasının ardından TKDK Uzmanı Gülşah Gürbüzoğlu "IPARD Programının hedefleri, IPARD II bütçesi, Süt Üreten Tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten işletmeler, yumurta üreten işletmelere yönelik yatırımlar, 8. başvuru çağrı ilanı desteklenen sektörler ve bütçeleri, desteklenen tedbirler, Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler, kırmızı et ve et ürünleri işleyen işletmeler, kanatlı eti ve et ürünleri işleyen işletmeler, su ürünleri işleyen işletmeler, meyve sebze işleyen işletmeler, başvuru kriterleri" konularında bir sunum gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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