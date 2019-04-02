Bto'dan Üyelerine E-Ticaret Eğitimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın uyarısı üzerine üyelerinin E-Ticaret hakkında bilgilerinin arttırılmasını amaçlayan Balıkesir Ticaret Odası'nın E-Ticaret Eğitimleri devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın uyarısı üzerine üyelerinin E-Ticaret hakkında bilgilerinin arttırılmasını amaçlayan Balıkesir Ticaret Odası'nın E-Ticaret Eğitimleri devam ediyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Dünyada bir e-ticaret ve teknolojik dönüşüm yaşanırken bunu kaçırma şansımız yok. Bu treni kaçıramayız. Bu trenin lokomotifi olmak zorundayız. Burada bizlere iş düştüğü kadar size de iş düşüyor. İş adamlarımızın yanındayız" sözünden yola çıkarak, Balıkesir ticaretinin nabzını tutan Balıkesir Ticaret Odası, Türkiye'nin önemli e-ticaret siteleri ile başlatmış olduğu iş birlikleri doğrultusunda n11.com "E-Ticaret Eğitimi" ile başlayan eğitim serisine hepsiburada.com "E-Ticaret ile Büyümenin Altın Kuralları Eğitimi" ile devam edecek. Balıkesir Ticaret Odası düzenlemiş olduğu e-ticaret eğitimleri ile giderek dijitalleşen dünyada, üyelerine farklı bakış açılarından e-ticaret bilincini kazandırmayı ve üyelerinin iş hacimlerini arttırmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. - BALIKESİR

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor

Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek

Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!