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BTO Kalite Kontrolden geçti

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma Ticaret Odası Kalite yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Müşteri Memnuniyeti denetimlerinden başarıyla geçti.

BTO Kalite Kontrolden geçti, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma Ticaret Odası Kalite yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Müşteri Memnuniyeti denetimlerinden başarıyla geçti.

Yıllardır kaliteli hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren ve üyelerine verdiği hizmet kalitesini günden güne arttırmayı hedefleyen Bandırma Ticaret Odası, Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde ISO 9001: 2015 Yeniden Belgelendirme ve ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti periyodik denetimlerine girdi.

Türk Loydu denetçileri Mümin Bakkal ve Arzu Çınar tarafından gerçekleşen denetimde, ISO 9001: 2015 ve ISO 10002: 2014 standardı şartları çerçevesinde uygulamalar değerlendirilerek, yapılan değerlendirme ışığında sistemin etkin ve güncel tutulduğu, uygulamaların devamlılığının sağlandığı görüldü.

Bandırma Ticaret Odası girdiği denetim sonucunda ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim sisteminin tekrar belgelendirilmesine ve ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesinin sürdürülmesine hak kazandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:22 Kaynak: İHA
Balıkesir, Bandırma, Ekonomi
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