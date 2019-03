Btp Adayı Mustafa Pak'a Gençlerden Büyük Destek

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak ve beraberindeki heyet Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan İcmal Gençlik Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti.İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı Fatih Ekici ve Ankara Şube Başkanı Mehmet Erkul'un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda üniversiteli genç tarafından karşılanan Bağımsız Türkiye Partisi heyeti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, gençlere yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu."ROL MODELİMİZ ATATÜRK'TÜR"Pak, "Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak her şeyden önce gençliğimizin önüne rol model olarak Atatürk 'ü koyduk. Bizce Atatürk'te bir gencin örnek alması gereken her özellik mevcuttur. Atatürk'ü keşfetmek, bir Türk genci için damarlarındaki asil kanla buluşmasıdır. Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizlersiniz' sözündeki muhatabı siz gençlersiniz. Bir Türk beyefendisinin ve bir Türk hanımefendisinin hangi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda örnek alınacak şahsiyet devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'tür" dedi.EĞİTİMLİ, ÜRETKEN VE BAŞARILI BİR GENÇLİKBağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e ait Milli Ekonomi Modeli'nin uygulanacağı bir Türkiye'de isteyen her gencin mutlaka sınavsız üniversite tahsili yapacağını ifade eden Av. Mustafa Pak, herkesin iş ve AŞ sahibi olacağını söyledi. Pak, 18 yaşını doldurmuş her gencin 1000 TL vatandaşlık maaşı alacağını ve evlenme yaşına geldiğinde devletinden faizsiz ve uzun vadeli evlilik kredisi alarak rahatlıkla yuvasını kuracağını ifade etti. BTP Adayı Pak, ayrıca kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği takdirde Ankara'da bir eğitim seferberliği başlatacaklarını çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara yönelik eğitim faaliyetlerinin hayata geçirileceğini söyledi. Pak, "Eğitim faaliyetlerinde en önemli hedef kitlemiz gençlerimiz olacak. Okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan ve üreten bir Ankara gençliği hedefliyoruz. Ankara'da ulaşımı tüm öğrencilere ücretsiz yapacağız" dedi.SPOR VE SANATTA ÖNCÜ ŞEHİR: ANKARAPak konuşmasını şöyle sürdürdü:"Spor ve sanat konusunda Ankara'yı başat şehir haline getireceğiz. Sporu, gençlerin yaşamlarının mutlaka önemli bir parçası yapacak şekilde hizmet vereceğiz. Gençler yüzme, basketbol , futbol, güreş, jimnastik, fitness, binicilik, yüzme, masa tenisi ve dövüş sporları başta olmak üzere ilgi duydukları, hoşlandıkları yatkın oldukları çeşitli spor dallarına yönlendireceğiz. Bu amaçla gençlerin ücretsiz olarak yararlanacağı çok sayıda yüzme havuzu açacağız, her mahallede gençlerin ücretsiz yararlanacağı futbol sahaları yapacağız. Gençlerin ücretsiz eğitim alacağı dövüş sporu salonları açacağız. Her spor dalı için ödüllü turnuvalar düzenleyeceğiz. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektirö diyen Atatürk'ümüz varken başkentte sanatın neredeyse tüm alanları yetim ve öksüz kalmış, tüm hayat damarlarımız kopmuş durumdadır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırıp gençlere kendilerini ifade edecek alan ne ise o alanda kendisini ifade etme fırsatı vereceğiz. Özellikle tiyatro, sinema, resim ve müzik alanında yapılan çalışmaları geliştirip hizmeti tabana yayacağız. Geniş kitleler hem tiyatro ile hem sinemayla tanışacak, belediyeye ait tiyatroları yaygınlaştırıp belediye sinemaları açacağız."GENÇLERDEN YOĞUN İLGİBTP Adayı Mustafa Pak, gençler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen konuşmasını şöyle tamamladı:"Üreten, mutlu olan, zararlı alışkanlıklardan uzak milletimizin ve devletimizin ihtiyacı olan, tüm ülkeye model olmak üzere Ankara beyefendisi, Ankara hanımefendisi yetiştireceğiz."YIKILMAYAN TEK KALE: İCMAL GENÇLİKTürkiye'de birçok ilde şubesi bulunan İcmal Gençlik Derneği'nin yöneticileri de yapılan bu ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek, Prof. Dr. Haydar Baş Beyefendi'nin ömrünü gençliğe, milletine, vatanına ve devletine adadığını bildiklerini; kendisini yakından takip ettiklerini, yazmış olduğu tüm eserlerinden ve görüşlerinden son derece istifade ettiklerini söylediler. Derneğin amacının da kendine, ailesine, vatanına, milletine ve devletine faydalı bir gençlik yetiştirmek olduğunu ve de çalışmalarını bu yönde büyük bir gayretle sürdürdüklerini dile getirdiler. - İstanbul