Son Dakika Haberleri: Btp Adayı Özkar, Müsiad Kilis Şubesini Ziyaret Etti

Btp Adayı Özkar, Müsiad Kilis Şubesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, MÜSİAD Kilis Şube Başkanı H. Reşit Badem'i ziyaret etti.

Btp Adayı Özkar, Müsiad Kilis Şubesini Ziyaret Etti, System.String[]
Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, MÜSİAD Kilis Şube Başkanı H. Reşit Badem'i ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ziyareti esnasında, dünya ülkelerinin BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın sahibi olduğu Milli Ekonomi Modeli'nden alıntı projelerle ekonomik badirelerinden çıkmaya çalıştıklarına işaret eden BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, "Gün geçmiyor ki Milli Ekonomi Modelinden alıntı uygulamalar ile karşılaşmayalım. Daha dün İtalya Devlet Başkanı 3 milyon vatandaşına aylık 700 ile 1200 Euro arası para vereceğini televizyonlardan duyurdu. Yani BTP'nin vatandaşlık maaşı projesini hayata geçiriyorlar. Bizler 'İlim Çin'de dahi olsa gidin alın' diyen Peygamberimizin dinine mensubuz ama yanı başımızdakini göremiyoruz. Biz bu zenginlikten mahrumuz ne yazık ki" diye konuştu.

"Tüketiciye destek vermezsen bir şey satamazsın"

Milli Ekonomi Modelinin tüketici endeksli bir model olduğuna vurgu yapan Özkar, "Önce tüketici desteklenecek, gerisi zaten kendiliğinden gelir. Sen milyarları olana milyarlar ver boş. Ne kadar fazla harcayabilir ki? Ama sen ihtiyacı olan halka ne versen harcar, ekonomiye can katar, esnafa kazandırır. Sen istediğin kadar üret, tüketicide para olmazsa nasıl satın alacak size soruyorum. Biz bu anlayışla, devletimize, halkımıza para kazandıracağız. Belediyecilik alanındaki projelerimizi de bu mantık üzerine kurduk. Yani Kilisliler bizim dönemimizde para kazanacak ve memleketinde harcayacak. Ülke çıkarlarını kendi çıkarlarınızın üstünde tutmanız şarttır. Milletin cebinde gözü olmayan yatırımcılara ihtiyacımız var. Memleketimizin en çok buna ihtiyacı var. Alternatif yok diyenlere var demek için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Türkiye Partisi, belediye başkan adayı, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kilis, Politika
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