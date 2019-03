Btp Ankara Adayı Mustafa Pak: Çıkış Noktamız Atatürk Orman Çiftliği'dir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)'nin misyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)'nin misyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, Ankara için açıkladığı '100 Dev Proje'nin en önemlilerinden gösterdiği AOÇ projesiyle ilgili, "Orman Çiftliği'nin bütün Ankara kırsalına yayılmasını hedefliyoruz. Çıkış noktamız Atatürk Orman Çiftliği'dir" dedi.



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, "Bir tarım ülkesi olan Türkiye artık tarımda dışa bağımlı hale getirildi. Buğdayı, samanı bile dışarıda alır hale geldik. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Kurbanlıklar bile dışarıdan gelmeye başladı. Hollanda örneğinde ders almamız lazım. Avrupa'nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip olan Hollanda, yüzölçümü sadece Konya ilimiz kadar olmasına rağmen gerçekleştirdiği tarımsal ihracat 90 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye'nin bütün tarım gelirlerinin ise sadece 18 milyar dolar olduğunu, üstelik buğday ve samanı dahi ithal eder hale geldiğimizi düşündüğümüzde tarım ve hayvancılıkta ne denli acınacak durumda olduğumuzu görebiliriz. Son günlerin de en önemli gündemi sebze ve meyvenin durumu. Pahalılığa bir türlü çözüm bulunamıyor. Üretebildiğimiz tek çözüm Tanzim Satış noktaları oluşturmak. Bu manzara bile tek başına tarım ve hayvancılıktaki tükenmişliği haykırmaktadır" diye konuştu.



"TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA ANKARA'YI AYAĞA KALDIRACAK PROJELERİMİZ VAR"



"Bu alanda acil bir çözüm gerekiyor ve bu da BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosunun elinde" diyen Pak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim halkımızın ihtiyacı olan bütün meselelerde olduğu gibi tarım ve hayvancılık konusunda da Ankara'yı ayağa kaldıracak çok önemli hazırlıklarımız var. İşte bunlardan birisi de "Atatürk'ün çağın üzerine çıkarak kurduğu AOÇ'yi bugünkü teknik imkanlarla donatarak bütün Ankara'ya yaymak.



Ulu Önder Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaya koyduğu vizyon bugün de hepimize örnek oluyor.



Biz her zemin ve ortamda AOÇ projemizi anlatıyoruz. Bu konuda çiftçimizle, köylümüzle, pazarcımızla bir araya geliyor ve fikir alışverişi yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda uzman olan sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Türkiye Ormancılar Derneği, Uluslararası tarım ve Gıda Konfederasyonu, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye Ziraatçılar Derneği, tarım alanında yayınlar yapan medya kuruluşları vb. birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Buralarda AOÇ projelerimizi anlattığımızda karşımızdaki insanların gözlerinin parladığını, heyecanlandıklarını görüyoruz. Uygulayacağımız projelerle buralarda atıl olarak duran binlerce yetişmiş insana da istihdam imkanı doğacaktır."



"ANKARA TARIM VE HAYVANCILIĞIN DA BAŞKENTİ OLACAK"



AOÇ'nin neden hayata geçirildiğine dair bilgi paylaşan Pak, "Atatürk, AOÇ projesini daha Cumhuriyetin ilk yıllarında hayata geçirdi. Neden? Çünkü kendi gıdasını üretemeyen bir ülke asla tam bağımsız olamazdı. Bu nedenle başta Ankara olmak üzere birçok şehirde bu çiftlikleri kurdu. Atatürk'ün yaptığı bu müthiş hamle; yeni ürünlerle çiftçileri tanıştırdı, modern tarım ve hayvancılık konusunda çiftçiyi bilgilendirdi, tarımda makineleşmeyi arttırdı, yerli üretimi yurt sathına yayıldı, hayvancılık, arıcılık, tavukçuluk, sebze ve meyvecilik, bağcılık, tohumculuk vb. benzeri her alanda memleketin bütün tarımsal ve hayvansal üretimini zirveye çıkardı. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'in tarihi bir tespiti vardır.



Baş, 'Tarım ve hayvancılık stratejik sektördür, sizin en mükemmel silahınız olsa dahi aç olan hiçbir asker savaşamaz' diyor. İşte bütün bu şartlar bize bugün, Atatürk'ün kurduğu AOÇ'lere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. O'nun ufkunu yakalamak ve vizyonuna sahip çıkmak BTP olarak bizim vazifemizdir. Bu bağlamda çok önemli projeler ürettik. AOÇ tüm Ankara sathına yayılacak ve özellikle taşra ilçelerde kurulacak yeni çiftliklerle ve vatandaşımızla işbirliği içerisinde bu konuda da Türkiye'nin Başkenti olacağız" diye konuştu.



BTP ANKARA ADAYI PAK'IN HAYAT GEÇİRMEYİ HEDEFLEDİĞİ DİĞER PROJELER



Pak, hayata geçirmeyi hedeflediği diğer projeleri ise şöyle sıraladı:



"Ankara'nın tüm kırsal alanları tarım ve hayvancılıkla değerlendirilecek. Tarım ve hayvancılık belediyemizin ve Ankaralıların ciddi bir gelir kapısı olacak. Ankaralıları ucuz ve sağlıklı gıda ürünleri tüketecek. Tamamen, doğal ve organik üretime ağırlık verilecek, sadece tarım ürünü değil, tohumculuk gibi katma değeri yüksek teknolojiler geliştirilecek. Tarım ve gıda ürünlerinde Ankara'dan uluslararası markalar oluşturulacak, kooperatif çalışmalarıyla üreticiler ve ürünler koruma altına alınacak. Üretilen ürünler, yerel ve ulusal pazarın yanı sıra uluslararası pazarlara da markalaşmış değerler olarak ulaştırılacak. Oluşturulan tarıma dayalı endüstri şehrin ekonomisine hem katma değer hem istihdam imkanları olarak katkı sağlayacak. Özellikle et ve süt ürünlerine dayalı sanayinin büyüyüp gelişmesi için teşvikler getirilecek, belediyenin de kanunlar çerçevesinde ortak olduğu kooperatifler kurulacak, her kooperatif bünyesinde dev markalar oluşturulacak. Hayvancılığın gelişmesinin oluşturduğu sinerjiyle deri endüstrisi ürerinde Ar-Ge çalışmaları yapılacak Ankara markalı deri ayakkabı, deri mont, deri ceket ve diğer ürünler hakkında dünyadaki trende uygun üretimler yapacak endüstri geliştirilecek." - Ankara

