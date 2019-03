Btp Ankara Büyükşehir Adayı Pak: Türkiye'nin Tek Çıkış ve Çözüm Partisiyiz

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak, "Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak, "Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Başka bir deyişle Türkiye'nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz" dedi.



BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, özel bir televizyon kanalında katılmış olduğu programda 31 Mart Yerel Seçimleri için açıklamalarda bulundu.



"BTP TÜM İLÇE VE BELDELERDE ADAY GÖSTEREN TEK PARTİDİR"



31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Pak,"5 yıllığına seçilecek belediye başkanları seçildikleri il, ilçe veya beldenin hizmetleri konusunda birikimlerini ortaya koyacaklar. Bu konuda 30 büyükşehir, 51 il ve 957 ilçede ve de beldelerde aday gösteren tek parti, Bağımsız Türkiye Partisidir" ifadelerini kullandı.



"HERKESE İŞ HERKESE AŞ"



Seçmene yıllardır bir dayatma yapıldığını söyleyen Pak, "Ankaralı hemşehrilerim yıllarca başka bir şehirde belediye başkanlığı yapmış, heyecanını kaybetmiş ve belli bir yaşa ulaşmış bir adayla, birikimi mahdut başka bir aday arasında tercih yapma dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmış durumda. Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Hatta başka bir deyişle Türkiye'nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika yani BRİCS ülkeleri başta olmak üzere yüz yirmiyi aşkın ülkede uygulanan Milli Ekonomi Modeli Partimizin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Beye aittir.'Herkese iş, herkese AŞ' sadece bizim sağlayabileceğimiz bir mükemmeliyettir" diye konuştu.



"KİMSENİN KAYIRILMAYACAĞI BİR YÖNETİM ŞEKLİ ANCAK PARTİMİZCE SAĞLANABİLİR"



Seçilirse halkın her kesimine adil bir yönetim şekli uygulayacaklarını dile getiren Pak, "Atatürk'ün Ankara'sı, kurtuluş mücadelemizin beyni, gaziler ve şehitler diyarı Başkent Ankara'mız layık olduğu şekilde ancak bizimle ve bizim projelerimizle en güzel şekilde yönetilebilir. Genç, dinamik, donanımlı, dürüst bir kadroyla herkese eşit hizmet anlayışının hayata geçirileceği, kimsenin kayırılmayacağı bir belediye yönetim şekli ancak partimizce sağlanabilir" dedi.



"AYRIMCILIĞIN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE BİZİM ÖZLEMİMİZ"



Sağ sol ayrımı yapmayacaklarının altını çizen Pak, "Ehl-i Beyt kardeşliğinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak,hasılı 72 milletin kardeş olduğu, bir ve beraber olduğu bir Ankara ve Türkiye ancak bizimle sağlanabilir. Kutuplaşmanın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir Türkiye'dir bizim özlemimiz. Biz buna, liderimizle, kadromuzla, projelerimizle ve birikimimizle hazırız. Demokrasinin kalıcı olması ve hakikaten uygulanabilir olması ancak bizimle mümkündür" ifadelerine yer verdi.



"KARARSIZ KALMIŞ HER SEÇMEN OYLARINI TEREDDÜT ETMEDEN BİZDEN YANA KULLANSIN"



Seçmene çağrıda bulunan Pak, "Seçmenimizin oyu ve iradesi hiç kimsenin ipoteği altında değildir. İktidardan bıkmış, muhalefetten ümidini kesmiş herkesten Bağımsız Türkiye Partisi'ni tercih etmesini istiyorum. Kararsız kalmış her seçmen bilmeli ki, Bağımsız Türkiye Partisi yegane çözüm partisidir. Kararını hiç tereddüt etmeden bizden yana kullansınlar, bilsinler ki biz onları mahcup etmeyiz. Hem Ankara'da hem İstanbul'da hem İzmir'de kısacası her şehir, ilçe ve beldede Bağımsız Türkiye Partisi adayları tertemiz, dürüst, çalışkan ve donanımlı bir halde halkımıza hizmet etmeyi bekliyor" şeklinde konuştu.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun

Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti

Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık

Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi