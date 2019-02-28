Btp Başkan Adayı Kotil'den Rakiplerine Çağrı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil diğer başkan adaylarına seslenerek, "Seçimlere demokrasi getirelim, bir demokrasi şenliği olsun istiyorum.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil diğer başkan adaylarına seslenerek, "Seçimlere demokrasi getirelim, bir demokrasi şenliği olsun istiyorum. Hem Binali Bey, hem Ekrem Bey gelsinler, karşılıklı projelerimizi konuşalım" dedi.



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil katıldığı özel bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkan adaylarını ortak bir televizyon programına davet eden Kotili seçimlerde demokrasi şenliği olmasını istediğini ifade ederek şunları söyledi:



"Hem Binali Bey, hem Ekrem Bey gelsinler karşılıklı projelerimizi konuşalım. İstanbul'un suları kirlendi, havası kirlendi. İstanbul'un toprağı kirlendi. İstanbul nefes alamıyor. Hayat pahalı, fiyatlar aldı başını gidiyor. Dünyanın en pahalı doğalgazını, suyunu kullanıyoruz. Olası bir deprem için hiçbir adayın hazırlığı yok. Tüm bunlar varken adaylar sadece seçmene gülücük dağıtıyor. Gülücükleri değil, çözümü ve projeyi konuşalım. Kim ne yapacaksa gelsin,konuşalım. Trafiği nasıl çözeceğiz, ulaşımı nasıl çözeceğiz, su meselesini nasıl çözeceğiz bunları konuşalım. Bana tek tek madde madde bütün projeleri sorun hepsini anlatayım.Şu ana kadar neler yanlış yapılmış, bunları ortaya koyayım. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim: Projesi, çözümü olan tek aday biziz."



"200 BİN ÜNİVERSİTELİ GENCE AYDA 500 TL BURS VERECEĞİZ"



Bu sözlerin ardından Kotil, İstanbul için geliştirdikleri projeleri şu sözlerle dile getirdi:



"200 bin üniversiteli gence ayda 500 TL den burs vereceğiz. Ne yapar? Ayda 100 milyon TL yapar. 9 ay versek 900 milyon TL yapar. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey'in bugün bütün dünyanın uygulamaya koyduğu, 4 milyar insanın kabul ettiği bir tezi var: 'Milli Ekonomi Modeli'.Bu model bize ne söylüyor biliyor musunuz? Üniversiteli gençlerimizin cebine 500 TLkoyduğum zaman bu para bir yılda 16 defa elden ele dolaşıyor. Bu şu demektir; her verdiğim 500 TL, 8 bin TL olarak İstanbul ekonomisini büyütecek."



"İSTANBUL BOĞAZI, DÜNYA'NIN EN KIYMETLİ NEHRİDİR"



Boğaz'a yerleştirecekleri denizgülleri projesinden de bahseden Kotil, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



"Çok ses getiren bir projemizden bahsedeyim. İstanbul Boğazı, Dünya'nın en kıymetli nehridir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Alttan 130 milyon, üstten 250 milyon metreküp su akıyor. Yani Amazon'dan daha fazla su akıyor. Peki bu ne demek? Bu, enerji demek. İstanbul Boğazı'nın 80 metre derinliği var. Altına 2.5 metre çapında pervaneler kuracağız. Her biri elektrik üretecek. Zor olan barajda su yükseltmektir.Su aktıktan sonra pervane ile manyetik alanı açıp kapamak en kolay kısmı. Peki, ne kadar elektrik üreteceğiz? İstanbul Boğazı'ndan, 4 Keban Barajı kadar elektrik üreteceğiz.Yani 5 bin megawatt." - İstanbul

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