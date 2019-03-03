Btp Başkan Adayı Kotil: İstanbul'un Katil Bariyerlerine Son Vereceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Pendik Kaynarca Kültür Merkezi'nde Pendikliler ile buluştu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Pendik Kaynarca Kültür Merkezi'nde Pendikliler ile buluştu. Motosiklet sürücülerinin şikayet ettiği katil bariyerler için çözümlerini hazırladıklarını ve maliyetinin 350 milyon lira civarında olduğunu belirten Kotil, "Bu maliyet İBB için yüksek bir rakam değil. Kaldı ki ortada insan hayatı söz konusu" ifadelerini kullandı.



İstanbul'da birçok motosikletlinin kazalarda kaybedildiğine dikkat çeken Kotil, şöyle konuştu:



"Bu kazaların yüzde 20'sinin sebebi 'katil bariyerler'. Şimdi, nedir bu katil bariyerler? Olay şu; yol kenarında bir bariyer var ama altı boş. Kaza anında motosikletli karşıdan kaydığı anda o alttaki boşluğa giriyor. Motosikletli alttaki boşluğa girerken katil bariyerler motosikletlinin vücudunu kesiyor. Bu sebeple bazen çok ciddi hasarlar bazen de ölümler gerçekleşiyor. Bunun yanında yol ayrımlarındaki kıvrımlı çelik bariyerler de çok ciddi bir problem. Kaza anında araç bu bariyere çarpıyor ve bariyer arabadan içeri giriyor. İşte bunların sonucunda ufak bir kaza bile ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Bu iki probleme çözümümüz var. Özel bir polimer cinsi var: Etilen Vinil Asetat (EVA). Çok elastik ve özel bir malzemedir bu EVA. Bu malzemeyle tombik ve yuvarlak şekilde bariyerler üretiliyor.



Bu bariyerlerin özelliği çarptığın zaman geri gidiyorsun. Yani enerjiyi absorbe edip geri gönderiyor. Maalesef bu tip bariyerler Türkiye'de yok. Bunların yerine bahsettiğimiz katil bariyerler var. Çözüm için ilk olarak; öncelikle bütün virajlarda veya yol ayrımlarında bahsettiğim EVA adlı yüksek polimer bu malzemeyle üretilen bu bariyerleri yerleştireceğiz ve virajları kapatacağız. İkinci olarak düz yollarda normal polimerlerden ürettiğimiz bariyerlerle yukarıdaki bariyerin alt kısmını kapatacağız. Altına yaptığımız polimer bariyer sayesinde bir kaza anında motosikletli bu bariyerlerin altına doğru kaymayacak, bariyer engel olup motosikletliyi tutacak. Bu zor bir şey değil. Ekibimiz hesaplamaları yaptı. Hesaplarımıza göre bu iki çözümün İstanbul'da gerçekleştirilmesinin toplam maliyeti 350-400 milyon lira civarında. Bu maliyet İBB için yüksek bir rakam değil. Kaldı ki ortada insan hayatı söz konusu."



"HAYVANLAR BİZİMLE BERABER BU TOPLUMDA YAŞIYORLAR"



Katil bariyerler haricinde hayvanlara ilişkin açıklamalar yapan Kotil, "Bir toplumun medeniyet seviyesi, o toplumun çevre ile olan ilişkisiyle ölçülür. Eğer bir toplum çevreyle barışık değil ise o toplumda medeniyetten söz edilemez. Çevreyi oluşturan en önemli unsurlardan biri de hayvanlardır. Bir kediye, köpeğe veya başka herhangi bir hayvana zarar vermeyi, öldürmeyi medeniyetle ve hatta insanlıkla bağdaştırmak mümkün mü? Bu hayvanlar Allah'ın bize bir emaneti. Bunlar bizimle beraber bu toplumda yaşıyorlar. Bizlere düşen vazife bunlara bakmaktır, kollamaktır. Bu hayvanları zehirleyip öldürmekten bahsediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu büyük bir zillettir. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde böyle bir şey yoktur. Ben bu noktada hayvan barınaklarına çok önem veriyorum" dedi. - İstanbul

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