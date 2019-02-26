Btp Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul'da Uber'i Yasaklayacağız

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İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu

Köprü ve Otoyollar Para Bastı

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak