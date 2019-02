Btp Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul'un Altyapısı Çürüdü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Selim Kotil , İstanbul'un altyapısının çürüdüğünü söyleyerek "Her yıl iki Terkos Gölü su, borulardan sızarak toprağa karışıyor" dedi.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Selim Kotil, Arnavutköy Karaburun 'da su arıtma tesisi projesini anlattı. Kotil, "Şu an İstanbul'a gelen suyun yüzde 27'si daha gelirken altyapı sorunlarından dolayı sızarak toprağa karışıyor. Dünyada bu oran en fazla yüzde 5'dir. Yüzde 27 ne kadar dersek 270 milyon metreküp eder. Terkos'dan bir yılda 140 milyon metreküp su alıyoruz. Yani iki tane Terkos kadar su toprağa akıp gidiyor ve bunun faturasını İstanbul'un vatandaşı ödüyor. Hem temiz su toprağa karışarak ziyan oluyor hem de kirli su toprağa karışarak çevreye zarar veriyor. Altyapı planlamaları yapılırken şehrin büyüyeceği, nüfusunun artacağı hiç düşünülmemiş. Beş sene, on sene sonra ne yapacaksın? O nüfusa su bulabilecek misin?" diye konuştu."KURAKLIĞA HAZIR DEĞİLİZ"İstanbul'da belirli aralıkla kuraklık olduğuna ancak yağış alındığı yıllarda bu sorunun olmadığına dikkat çeken Kotil, "Mesele yağış olmadığı zaman bu sorunu çözebilmek. Yağmur yağmadığı zaman Ömerli 'de, Melen'de, Terkos'da su kalmayacak. İşte o zaman ne yapacaksın önemli olan o. İstanbul öyle büyük bir şehir haline geldi ki kuraklık yaşanırsa beraberinde çok büyük sorunlar getirir. Biz bu kuraklığa hazırlanıyoruz. Dünyada örnekleri var, denizden su arıtmayla İstanbul'un su sorununu tamamen çözebiliriz. Artık Karadeniz de kuruyacaksa benim yapabileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı."KARABURUN'DA DENİZİ ARITACAĞIZ"İstanbul'un su sorunun devam ettiğini, olası bir kuraklık halinde mevcut su kaynaklarının yetersiz olacağını söyleyen Kotil, "Karaburun'da bir tesis kuracağız. Bu tesiste tuzlu suyu içilebilir su haline getireceğiz. Ters ozmoz sistemiyle suyu, 1 milimetrenin 1/10000'inden daha dar aralıktan geçirterek artıyoruz. Bu tesiste İstanbul'un bütün su ihtiyacını çözeceğiz. Bu tesisin kurulması için gereken para İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin yalnızca yüzde beşi. Bu tesisi kurarsak İstanbul'un su sorununu tamamen çözeriz. Su arıtma tesislerinde en önemli işletme maliyeti enerjidir. Bu tesis için bin beş yüz megawatt kurulu güce ihtiyacımız var. Daha önce anlattık, İstanbul Boğazının altında akıntıyı enerjiye çevirecek su gülü projemiz var. Bu projeden beş bin megawatt elektrik üretiyoruz. Gereken enerjiyi biz haydi haydi Boğazdan karşılarız" dedi. - İstanbul