BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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BTP Genel Başkanı Baş, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)
7 saat önce
CENAZEYE YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAKTrabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor.
CENAZEYE YAKINLARI DIŞINDA KİMSE ALINMAYACAK
Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenaze töreni ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitiren Baş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, Bostancı Gasilhanesi'ne getirildi. Baş'ın toprağa verileceği Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde de önlemler alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatılırken, özel kıyafetli görevliler, Haydar Baş'ın evinin çevresini de bariyerle kapattı. Taziye için gelen, Baş'ın birinci dereceden akrabaları dışındakiler eve alınmazken, akrabalarının da kimlik kontrolünün ardından maske ve eldiven takarak eve girişine izin veriliyor. Mahalleye gelen Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de alınan önlemleri denetledi. Haydar Baş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Sarıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek. Cenazeye Baş'ın yakınları ve din görevlileri dışında kimsenin alınmayacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:28 Kaynak: DHA
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