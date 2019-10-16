Son Dakika Haberleri: BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

29 dakika önce

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

(İHA)

Türkiye Partisi, Haydar Baş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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