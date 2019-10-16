BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
(İHA)
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