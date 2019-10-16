Son Dakika Haberleri: BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Son Dakika Ekonomi BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

1 saat önce

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haydar Baş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:42 
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