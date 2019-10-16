BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
1 saat önce
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, başkasına ait mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılandığı davada "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:42
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