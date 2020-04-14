BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika

Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Alınan bilgiye göre, Baş için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde yarın ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek.

Trabzon 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş 'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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