BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı - Son Dakika

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı
14 dakika önce
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, korona virüse yakalandı
TRABZON - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın Korona virüse yakalandığı belirtildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde görülen yeni tip Korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Mahallede oturan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin Korona virüse yakalandığı, Baş'ın Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:21 Kaynak: İHA
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