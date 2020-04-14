BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
7 saat önce
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:03 Kaynak: DHA
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