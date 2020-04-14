BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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