BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybetti
7 saat önce
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:00 Kaynak: İHA
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