BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü

Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?

Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil