Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Bayramların Bayram Gibi Yaşandığı Daha Nice Bayramlara Kavuşmak Dileğiyle"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Tüm BTP teşkilatlarının, Yüce Milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramların bayram gibi yaşandığı daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Baş'ın mesajı şöyle:

"Bir bayrama daha ulaşmanın feyiz ve muhabbeti içerisindeyiz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Ancak ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi olumsuzluklar yüzünden bu bayramı da maalesef bayram gibi yaşayamıyoruz. Zam yağmuru altındaki milletimiz kurban kesmekte, memleketine gitmekte dahi güçlük çekiyor.

Paramız sürekli değer kaybederken, Türkiye, Türkler için yaşaması zor bir pahalılık merkezine dönüşürken, yabancılar için ise ucuzluk merkezi haline geldi. Ardından yetişilemeyen gıda zamları, fahiş kiralar, artık hayali bile kurulamayan ev ve araba vs. Türkiye'nin acı gerçeği oldu. Her alanda büyük bir çöküş söz konusudur. Sağlıkta, yargıda, eğitimde ve dış politikada hızla gerileyen bir Türkiye manzarası ile karşı karşıyayız.

Hükümetin gayri milli ekonomi politikasının bir sonucu olan bu durum, ne yazık ki milletimizi daha önce hiç olmadığı kadar fakirleştirmiş, gençlerimiz çareyi ilk fırsatta yurt dışına gitmekte görür hale gelmiştir. Dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip topraklarda yaşayan Türk milleti, içine düşürüldüğü bu durumu hak etmemektedir. Türkiye kendi kaynaklarını, yabancılara ve yandaşlara peşkeş çekmek yerine, ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde de izah ettiği gibi devlet – millet ortaklığıyla kendi yararına kullansaydı, bugün yaşananlar yaşanmayacaktı.

Bırakın bugün yaşanan sıkıntıları yaşamayı, yine ebedi liderimizin dediği gibi kıyamet sabahına kadar bir eli yağda bir eli balda bolluk içinde yaşayacaktı. Bu imkan halen vardır, çünkü Prof. Dr. Haydar Baş'ın bıraktığı çizgide emin adımlarla yürüyen Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) dimdik ayaktadır ve çözümün tek adresidir.

Türk milletine bu bolluğu sağlayacak iktidar, Milli Ekonomi Modeli'ni uygulayacak olan Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıdır. Türk milletinin aradığı iktidar biziz, zira bizim var bir hayalimiz! Hayalimiz tüm ümidim gençliktedir diyen Atatürk'ün hayalidir. Hayalimiz, birlik beraberlik, kardeşlik ve birbirini anlayabilenlerin yaşadığı bir toprak hayalidir. Hayalimiz fakirlik suç sayılacak diyen Oğuz Kaan'ın hayalidir. Hayalimiz devletin dini adalettir diyen İmam Ali'nin hayalidir. Hayalimiz bizim dönemimiz başladı diyen Haydar Hoca'nın hayalidir! Bu duygularla bir kez daha tüm BTP teşkilatlarının, Yüce Milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramların bayram gibi yaşandığı daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle…"