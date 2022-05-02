Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz" - Son Dakika
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Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz"

02.05.2022 12:01

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ancak ne yazık ki buruk bir bayram daha yaşıyoruz. Gerek İslam dünyasının içinde bulunduğu durum, gerekse ülkemizin içinde bulunduğu durum, bu burukluğun sebebidir” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ancak ne yazık ki buruk bir bayram daha yaşıyoruz. Gerek İslam dünyasının içinde bulunduğu durum, gerekse ülkemizin içinde bulunduğu durum, bu burukluğun sebebidir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayram namazını Akçaabat'ta bulunan Şehitlik Tepesi'ndeki Şehitlik Camiinde kıldı. Hüseyin Baş, namazın ardından parti kurmayları ve çok sayıda teşkilat mensubuyla birlikte BTP'nin kurucusu Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrini ziyaret etti. Burada Kuran-ı Kerim okuyup dua eden Hüseyin Baş, daha sonra da partililerle bayramlaştı. Baş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Baş'ın bayram mesajı şöyle:

"Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını geride bıraktık. Yüce Allah içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayında yapılan ibadetleri kabul etsin. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Ancak ne yazık ki buruk bir bayram daha yaşıyoruz. Gerek İslam dünyasının içinde bulunduğu durum, gerekse ülkemizin içinde bulunduğu durum, bu burukluğun sebebidir. Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'ından Libya'ya kadar İslam dünyasında yıllar evvel başlatılan BOP kaynaklı kaos devam etmektedir. Ramazan boyunca İsrail'in işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'ya saldırıları da bitmek bilmedi. Bölgede yaşanan kaos, ülkemize sığınmacı yükü olarak yansıdı.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINA HARÇLIK VERMEKTE ZORLANIYOR"

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da her geçen gün daha da ağırlaşmakta. Fahiş zamlar ve parasızlık nedeniyle insanımızın memleketine gitmekte zorlandığı, hatta çocuklara harçlık veremez hale geldiği bir bayramı yaşıyoruz. Ülke kaynakları yabancılara peşkeş çekilirken, bu vatanın sahiplerinin içine düştüğü, düşürüldüğü bu durum, vicdanları yaralamaktadır. Yoksulluk Türk milletinin kaderi değildir. Sahip olduğumuz kaynaklar, devletimizin ve milletimizin yararına kullanıldığı takdirde yüce Türk milleti layık olduğu refah seviyesine çok kısa süre içerisinde ulaşacaktır. Bu vesileyle bir kez daha herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Nice bayramlara ulaşmak dileğiyle…"

Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ülke Olarak Buruk Bir Bayram Daha Yaşıyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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