Btp: "Hüseyin Baş Konuştu, Erdoğan Nadir Elementleri Hatırladı"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından nadir elementlerle ilgili söylediği sözler için, "BTP lideri konuştu, Erdoğan nadir elementleri hatırladı" açıklamasını yaptı. Açıklamada, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın aynı konuda Erdoğan'dan bir gün önce söylediği sözler anımsatıldı.

BTP'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Baş'ın 16 Haziran Pazar Günü Gaziantep'te yaptığı konuşmada söylediği nadir elementlerle ilgili sözler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada aynı konuda dile getirdiği sözlere dikkat çekildi.

"BTP lideri konuştu, Erdoğan nadir elementleri hatırladı" denilen açıklamada, Hüseyin Baş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu konuşmalarını içeren bir de videoya yer verildi. Buna göre Hüseyin Baş, partisinin 26 Haziran'da Gaziantep'te düzenlediği 'Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli' programında nadir elementlere ilişkin şöyle konuştu:

"Senin teknoloji dediğin bilgisayarda, işlemcide altın kullanılıyor, biliyor musun? Altın madenin varsa o işlemciyi üretirsin. Bizim var. Mesela Çin'de çip krizi oldu, otomobil üretilmiyor. Niye? Enerji giderleri arttığından, silisyum madeni işlenemediği için... Senin teknoloji dediğinin her bir zerresinde maden var. Bunları kullanmazsan sen ne teknoloji üretebilirsin ne de madenden faydalanabilirsin. İşte gelirler, seninle dalga geçerler. BTP işte bunu söylüyor; özelleştirme yok. Ne kadar fabrika özelleştirildiyse geri alacağız, ne kadar fabrika kapatıldıysa tekrar açacağız, ne kadar madenin varsa, ne kadar altının varsa, petrolün varsa milletin lehine biz kullanacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dünkü açıklamasında nadir elementlere ilişkin şunları söylemişti:

"Teknoloji bağımsızlığının ayrılmaz bir parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım atıyoruz. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır."