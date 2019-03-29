Btp İstanbul Başkan Adayı Kotil: Sanat İnsanlığın Ortak Değeri

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, 'Ah Süreyya' müzikaline konuk oyuncu olarak katıldı.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, 'Ah Süreyya' müzikaline konuk oyuncu olarak katıldı. Oyun sonrası konuşan Kotil, "İstanbul'u sanatın korkmadan icra edildiği bir kent yapacağız" dedi.



BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, Kamuran Akkor Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleşen 'Ah Süreyya' müzikaline konuk oyuncu olarak katıldı. Müzikalde bir sanatçıyı canlandıran karakterin "Eyvah! İstanbul Belediye Başkanı geliyor" diye paniklemesinden sonra Kotil, sahneye giriş yaptı. Bunun üzerine başka bir oyuncu Kotil'e hitaben "Bir yanlışımız yok inşallah" dedi. Bu soruya gülümseyerek cevap veren Kotil, "Hiçbir yanlışınız yok. Hiç merak etmeyin. Biz, sanatın ve sanatçının yanındayız. Az önce tiyatroda 'Oyun bitti' dendi. Biz de siyasette bu sağ-sol oyununu bitireceğiz. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey, sol da Müslüman sağ da Müslüman diyor. Biz, bir ve beraber kılacağız. Atamızın şu sözünü de hiç unutmayın; 'Belediye başkanı, milletvekili, bakan olabilirsin hatta cumhurbaşkanı olabilirsin. Ama sanatçı olamazsın.' O yüzden biz de sanatçı olamadık, belediye başkanı olmaya karar verdik" dedi. Bu konuşmasının ardından oyuncuları tebrik eden Kotil, sahneden indi.



"TİYATRO İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNDEN BİRİDİR"



Müzikal sonrası basına açıklama yapan Kotil, "Tiyatro insanlığın ortak değerlerinden biridir. Aslında bütün sanat alanları insanlığın ortak değeridir. Barışın, esenliğin, huzurun hüküm sürebilmesi için insanlarımızı sanatla haşır neşir kılmalıyız. Maalesef son zamanlarda sanatçılarımız pek çok baskıya maruz kaldılar. Ama bu şekilde devam edemeyiz. Bakın, Atatürk'ün ifadesi sanatın önemini bize yeterince açıklıyor: 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Biz, İstanbul'u sanatın korkmadan icra edildiği bir kent yapacağız. Sanatın üzerindeki baskılara son vereceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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