Btp'li Adaydan Oy Çağrısı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 31 Mart seçimlerinde BTP'ye verilecek oyların asla boşa gitmeyeceğini vurgulayarak, yanlış iktidar ve boş muhalefet arasında sıkışan millete BTP'nin çıkış yolu olacağını söyledi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 31 Mart seçimlerinde BTP'ye verilecek oyların asla boşa gitmeyeceğini vurgulayarak, yanlış iktidar ve boş muhalefet arasında sıkışan millete BTP'nin çıkış yolu olacağını söyledi.



BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, eğer ittifaklardan birine oy verilmez ise sonuca etkisi olmayacağı yönünde oluşturulan algının yanlış olduğuna işaret ederek, "Ne yazık ki milletimiz bazı partilere mahkum ediliyor. Aynı partilere oy verdiğinizde hiçbir şeyi değiştirmemekle kalmayıp önümüzdeki seçimde de ülkeyi ayni partilere mahkum etmiş olacaksınız. Sonraki seçimde de aynı partilere mecbur olmamak için bu seçimde milletimiz bir alternatif oluşturmalıdır" dedi.



Değişim çağrısı



Bu seçimlerin Türkiye'nin önünde yeni bir muhalefet oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu hatırlatan Özkar, "'İktidardan memnun değilsin, muhalefeti de beğenmiyorsun. O zaman bu seçimde yeni bir muhalefet oluştur. Değişimin önünü açmak için, milletimizin bu inadından vazgeçmesinin zamanı geldi. BTP'ye vereceğin oy ile neyi değiştirmiş olacaksın? BTP'nin bu ülkede güçlü bir şekilde sandıktan çıkması demek, Prof. Dr. Haydar Baş'a ait olan ve dünyanın kabul ettiği projelerin bu ülkede uygulanmasının yolunu açmak demektir. Artık çözümün var, alternatifin var, birkaç partiye mahkum değilsin" şeklinde konuştu.



"Kilis bizimle kazanacak"



Kilis'te BTP'ye atılacak her oyun halkın kazancına olacağını ifade eden BTP Adayı Özkar, "BTP'ye atacağınız her oy sizlerin kazancı olacaktır. Biz Kilis Belediye Başkanı olursak Kilis kazanır, eğer BTP Kilis'te yüksek bir oy alırsa yine Kilis kazanır. Çünkü sesimiz daha gür çıkar, sözümüz dinlenir. Biz sonuç ne olursa olsun, Kilisliler için çalışmaya, memleketimiz için projeler üretmeye devam edeceğiz. Gelin bu sefer bütün algıları yıkalım, ayak oyunlarını bozalım. BTP ile yeni bir geleceğe merhaba diyelim" diye konuştu. - KİLİS

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