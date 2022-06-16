BTS grubunun dağılması Samsung'a para kaybettirecek

Güney Kore'nin en çok tanınan K-Pop gruplarından BTS, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ara vereceklerini duyurdu. 9 yıl boyunca onlarca farklı şarkı hazırlayan ve dünyanın dört bir yanından dinleyiciye sahip olan grup, Samsung'un da bazı planlarını suya düşürdü.

Samsung, BTS Edition planlarını askıya aldı

Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen artık Galaxy BTS Edition ürünlerinin olmayacağını söyleyebiliriz. Daha önce Galaxy S20+ ve Buds+ için BTS Edition sürümü tasarlayan ve K-Pop grubunun reklamlarıyla birlikte lanse eden Samsung, grupla ilgili yakın zamanlı planlarını askıya aldı.

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Şimdiye kadar hangi cihazın BTS Edition olarak geleceği bilinmese de, yakın tarihli raporlar Galaxy Z Flip4'ün varlığına işaret ediyordu. Ancak grup ara verdiğinden ve üyeleri kariyerlerine bireysel olarak devam edeceği için, BTS Edition Z Flip4 görme şansımız çok düşük.

Samsung'un BTS Edition olarak sunduğu Galaxy S20+ ve Buds+ modellerinde grubun logosu olan ARMY işareti ön plana çıkıyordu. Ancak en azından şimdilik bu logoya sahip yeni bir ürünün lanse edilmesi mantıklı durmuyor.

K-Pop grubu son olarak Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 için tanıtım reklamları çekmişti. Katlanabilir cihazlar BTS Edition olarak sunulmasa da, grup üyeleriyle hazırlanan reklamlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başarmıştı.

Fakat şirketin BTS Edition planlarını askıya alıp grup üyeleriyle bireysel çalışabileceği düşünülüyor. Hatta Samsung'un, farklı ürün kategorilerinde farklı BTS üyesi ile iş birliği yapması şaşırtıcı olmayabilir.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedi kişilik grup şarkı sözlerini ve bestelerini genelde birlikte yapıyorlardı. Grubun "kısa süreliğine ara verdiği" belirtilmiş olsa da, tekrar ne zaman bir araya gelecekleri şimdilik belirsiz.

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