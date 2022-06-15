BTS hayranlarına kötü haber: Grup dağıldı! Sosyal medyadan gelen tepkiler

Bundan 9 yıl önce -2013 yılında- Bangtan Boys ya da bilinen adıyla BTS olarak müzik kariyerine başlayan Güney Kore'li grup, bugün itibariyle dağıldı. Grubun ARMY olarak adlandırılan hayran kitlesi ise sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.
BTS dağıldı: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler
Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedi kişilik grup şarkı sözlerini ve bestelerini genelde birlikte yapıyorlardı. Başlangıçta hip hop üzerine yoğunlaşmış olsalar da zaman içerisinde R&B'den K-Pop'a doğru çeşitli yönelimleri oldu.
İlk olarak tanınmaları ise 2013 yılında çıkardıkları 2 Cool 4 Skool isimli single çalışmalarıyla birlikte oldu. Daha sonra ise ilk Korece olan stüdyo albümü Dark & ??Wild'ı ve Japonca olan Wake Up'ı 2014'te yayınladılar. Fakat asıl başarıları 2016 yılında tanıttıkları 2. Korece albüm Wings ile birlikte geldi.
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Ayrılık haberinin ardından BTS, son bir parti düzenleyerek, sevenlerine veda etti. Grubun dağılma nedeni olarak ise üyelerin bireysel projelere yönlenmeyi tercih etmesi gösterildi. İleri bir tarihte tekrar birleşip birleşmeyecekleri bilinmiyor.
Sosyal medyadan gelen tepkilere baktığımızda ise ARMY olarak adlandırılan fan grubunun oldukça üzgün olduğunu görüyoruz. Hatta bu konu hakkında Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar, Türkiye gündeminde 9. sıraya kadar yükseldi. Bunların bir kısmını aşağıda paylaştık.
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