BTS hayranlarına kötü haber: Grup dağıldı! Sosyal medyadan gelen tepkiler

Bundan 9 yıl önce -2013 yılında- Bangtan Boys ya da bilinen adıyla BTS olarak müzik kariyerine başlayan Güney Kore'li grup, bugün itibariyle dağıldı. Grubun ARMY olarak adlandırılan hayran kitlesi ise sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

BTS dağıldı: İşte sosyal medyadan gelen tepkiler

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşan yedi kişilik grup şarkı sözlerini ve bestelerini genelde birlikte yapıyorlardı. Başlangıçta hip hop üzerine yoğunlaşmış olsalar da zaman içerisinde R&B'den K-Pop'a doğru çeşitli yönelimleri oldu.

İlk olarak tanınmaları ise 2013 yılında çıkardıkları 2 Cool 4 Skool isimli single çalışmalarıyla birlikte oldu. Daha sonra ise ilk Korece olan stüdyo albümü Dark & ??Wild'ı ve Japonca olan Wake Up'ı 2014'te yayınladılar. Fakat asıl başarıları 2016 yılında tanıttıkları 2. Korece albüm Wings ile birlikte geldi.

BTS, adını kullanan kripto para borsasını kapattırdı!

Ayrılık haberinin ardından BTS, son bir parti düzenleyerek, sevenlerine veda etti. Grubun dağılma nedeni olarak ise üyelerin bireysel projelere yönlenmeyi tercih etmesi gösterildi. İleri bir tarihte tekrar birleşip birleşmeyecekleri bilinmiyor.

Sosyal medyadan gelen tepkilere baktığımızda ise ARMY olarak adlandırılan fan grubunun oldukça üzgün olduğunu görüyoruz. Hatta bu konu hakkında Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar, Türkiye gündeminde 9. sıraya kadar yükseldi. Bunların bir kısmını aşağıda paylaştık.

Tekrar buluşacağız. Çünkü en güzel anımız henüz gelmedi. Teşekkürler çocuklar, en güzel dinlenmeleri, en güzel boş vakitleri hak ettiniz. Geri döndüğünüz an çok güzel şeyler yaşanacak.. THANK YOU BTS ARMY FOREVER BANGTAN FOREVER pic.twitter.com/4YCRUZc5V9 — mi ?rte7?? (@Jeonskyj) June 14, 2022

Tüm kalbim sizinle bu ara hepinize çok iyi gelsin mor bağ her zaman çok güçlü ???? THANK YOU BTS#???_???_???_?? pic.twitter.com/tMGXr6JQiY — KOO???7 ?? ??? (@Luminouscomet_) June 14, 2022

birlikte ne sahneler ne odalar eskittiniz ne çok anı biriktirdiniz bigün tekrar o sahnede o hazırlık odalarında bir araya geleceğinizi biliyorum sizi çok seviyorum aranızdaki güzel bağ hiç kopmasın umarım desteğimizi hissediyosunuzdur THANK YOU BTS ARMY FOREVER BANGTAN FOREVER pic.twitter.com/PGm4ET23Nd — felixesu shadow7 (@teddygommmh) June 14, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!