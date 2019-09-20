Son Dakika Haberleri: BTS World'e 56 yeni kostüm geliyor
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BTS World'e 56 yeni kostüm geliyor

2 saat önce

Oyuna yeni bir bölüm ve 56 yeni kostüm eklenirken, BTS stil sistemi ve Ek Çıkartmalar oyuna dahil olacak.

BTS World'e 56 yeni kostüm geliyor, System.String[]

Oyuna yeni bir bölüm ve 56 yeni kostüm eklenirken, BTS stil sistemi ve Ek Çıkartmalar oyuna dahil olacak.


BTS Story Bölüm 8 oyuna eklendi


BTS Story Bölüm 8 ile oyuna tamamen yeni bir hikaye ekleniyor, dünyaca tanınan süper starlar ile beraber hazırlanan orijinal hikaye "BTS Albümü ABD'de hazırlıyor" adını taşıyor. Ek olarak bölüm, BTS'nin ikinci EP'si olan "Skool Luv Affair" albümündeki single şarkısı "Boy In Luv" şarkısından yedi yeni beş yıldızlı kartı da içeriyor.


Görev kuralı değişti


BTS WORLD güncellemesi ile yeni bir görev kuralı da geliyor, yeni görevi tamamlamak için belirli bir üyenin belirli özellik kartını kullanmak gerekecek. Ek olarak güncelleme ile oyunun stil sistemine 56 tamamen yeni stil eşyası, oyuncuların BTS üyeleri için kullanabilecekleri tamamen yeni çıkartmalar ve SNS'de kostüm tarzlarını paylaşabilme özelliğini getirerek büyük yenilikler geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:35 
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