BTS WORLD'e yeni bölüm ekleniyor

Netmarble, Güney Koreli müzik grubu BTS'in menajeri olma deneyimi sunan mobil oyunu BTS WORLD için oyuna yeni bir bölüm ve yeni bir yaz etkinliği sahnesinin ekleneceği bir güncelleme geldiğini duyurdu.

Netmarble, Güney Koreli müzik grubu BTS'in menajeri olma deneyimi sunan mobil oyunu BTS WORLD için oyuna yeni bir bölüm ve yeni bir yaz etkinliği sahnesinin ekleneceği bir güncelleme geldiğini duyurdu.



Hikaye bazlı mobil simülasyon oyunu BTS WORLD, oyuncuyu grubun meşhur olmadan öncesine götürüp, en büyük hedefi BTS'yi süperstar yapmak olan bir menajer haline getiriyor. Oyuncular çeşitli görevlerle karşılaşıp onları geçmek için belirli BTS kartlarını seçerek oyun içerisinde ilerliyorlar. Bu kartlar toplanıp geliştirildiğinde daha fazla hikaye açılıyor.



Yeni hikaye ve orijinal içerikler Bölüm 7'de



BTS WORLD güncellemesi oyuna Bölüm 7'yi ekliyor. Bu güncellemede "Yılın Çaylağı Ödülü Nasıl Alınır" adlı yeni hikaye ve global süperstarlarla yaratılmış yeni orijinal içerikler yer alıyor. Ek olarak bölüm, BTS'in ikinci mini albümü olan "Skool Luv Affair" albümündeki single şarkısı "Boy in Luv" şarkısından 14 yeni kartı da içeriyor.



Yaz temalı "Okyanusu Duyuyorum" etkinliği



BTS WORLD'e gelen güncelleme aynı zamanda tamamen yeni ve yaz temalı etkinlik sahnesini de oyuna ekliyor. "Okyanusu Duyuyorum" etkinliği, oyuncuların yaz kostümlü yedi yeni kartı almasına olanak tanıyor. BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor; oyuncular menajer olarak BTS ile sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor.

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