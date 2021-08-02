BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi ertelendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 45. Yeşil Bursa Rallisi'nin orman yangınları nedeniyle Bursa Valiliği ile ortak alınan karar neticesinde ertelendiği bildirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, 7-8 Ağustos tarihinde yapılması planlanan yarışlarının eylül ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Büyük üzüntüyle takip ettiğimiz ve ülkemizin önemli bir bölümünü etkisi altına alan orman yangınlarının halen devam etmesi, bu hafta da beklenen sıcak hava dalgasının yaratabileceği riskler göz önüne alınarak, 7-8 Ağustos tarihinde yapılacak olan Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Valiliği ile ortak alınan karar neticesinde, yönetim kurulumuz tarafından eylül ayına ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.