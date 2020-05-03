BTSO Akademi'de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BTSO Akademi'de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

BTSO Akademi'de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'ndeki eğitimlerine dijital olarak devam ediyor.

BTSO Akademi'de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'ndeki eğitimlerine dijital olarak devam ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle eğitimlerini dijital ortama taşıyan BTSO, 1 ayda 18 eğitim gerçekleştirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle online ortamda sunduğu hizmetleri artırarak sürdüren BTSO, üyelerinin yaşanan ekonomik zorlukları en az hasarla atlatabilmesi için Akademi eğitimlerini dijital olarak düzenliyor. BTSO Dijital Oda Projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen online eğitimlere iş dünyası temsilcileri de yoğun ilgi gösteriyor. Son 6 yılda 430'u aşkın eğitim programında yaklaşık 35 bin yönetici ve çalışanın faydalandığı BTSO Akademi'de düzenlenen video konferans eğitimlerinde katılımcılar konuşmacılara sorular da yöneltebiliyor.


Firmalara rehber oluyor


Nisan ayında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili eğitimin ardından farklı alanlarda 18 eğitim düzenlendi. Dış ticaret bilgilendirme eğitiminden stres ve finans yönetimine; şirketlerde erken uyarı sinyallerinden KOSGEB ve SGK desteklerine kadar Covid-19 Salgını süresince firmaların olumsuz etkilendiği birçok konu bu eğitimlerde ele alındı. Dijital ortamda düzenlenen her bir eğitimi de ortalama bin kişi takip etti. Eğitimler ayrıca BTSO'nun Youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı.


"Dijital çağın imkanlarından daha fazla faydalanmalıyız"


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sosyal izolasyona dikkat edilmesi gereken dönemde dijital dünyanın sunduğu avantajlardan daha fazla faydalanmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa iş dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği BTSO Akademi projesinin salgın sebebiyle ilk kez online platforma taşındığını dile getiren Başkan Burkay, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin üreten gücü olan firmalarımızın bu süreçten daha az etkilenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada eğitimler, firmaların risklerden daha az etkilenmesini ve desteklerden daha fazla faydalanmasına imkan tanıyor. Gerek firmalarımız gerekse de çalışanlarımız için kritik önem taşıyan desteklere ilişkin bilgilendirme videoları ve sunduğumuz eğitimler de Odamızın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum." diye konuştu.


BTSO, koronavirüs etkisini minimize etmek amacıyla hazırladığı acil eylem planı ile üyelerine destek vermeyi sürdürüyor. Oda'nın 45 bini aşkın üyesi, sektörel sorunlarını, her türlü görüş, öneri ve taleplerini '05331454613' numaralı WhatsApp Üye İletişim Hattı ile 7 gün 24 saat boyunca iletebiliyor. Üyeler, Oda'nın web sitesinde oluşturduğu 'BTSO Yanınızda' paneli ve 'btsoyaninizda@btso.org.tr' uzantılı mail adresi üzerinden de taleplerini iletebiliyor. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 01:49 Kaynak: İHA


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